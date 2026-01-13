Publicado 13/01/2026 19:45

El Rey y Macron visitan en Versalles la exposición dedicada al 'Gran Delfín', padre del primer monarca Borbón de España

El Rey Felipe VI (c) asiste al almuerzo ofrecido por el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron (d), en el Palacio del Elíseo, a 13 de enero de 2026, en París (Francia). - Ana López

El Rey Felipe VI ha viajado este martes a París para mantener un encuentro con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, que ha incluido un almuerzo oficial en el Palacio del Elíseo y una posterior visita cultural al Palacio de Versalles.

Ambos jefes de Estado han recorrido juntos la exposición 'El Gran Delfín, hijo de rey, padre de rey y nunca rey', una muestra que, según Zarzuela, "está dedicada a la figura, poco conocida de la historia de Francia, de Luis de Francia, hijo de Luis XIV y padre de Felipe V de España", el primer monarca Borbón. Nacido en 1661, y conocido en vida como 'Monseigneur', pasó a la historia como 'Gran Delfín' tras su muerte en 1711.

La exposición, comisariada por Lionel Arsac, reconstruye su vida --desde su educación hasta su pasión por las artes-- a través de 250 obras, algunas de ellas inéditas, procedentes de colecciones públicas y privadas, francesas e internacionales.

Con todo, el monarca y el presidente francés han realizado un recorrido también por las estancias más emblemáticas del Palacio de Versalles, incluyendo la Capilla Real, el Salón de los Espejos y las habitaciones del Rey y la Reina.

