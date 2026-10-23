El Rey presidirá el lunes la apertura del curso de las Reales Academias

El Rey Felipe VI recibe en audiencia a una representación de alcaldes iberoamericanos, en el Palacio de La Zarzuela, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (España). Los ediles participan en la II edición del Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, organizado - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI presidirá el próximo lunes el acto de apertura del curso académico de las Reales Academias integradas en el Instituto de España en el que también está prevista la intervención del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Según ha informado el Instituto de España en un comunicado, el acto tendrá lugar en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y está previsto que acudan el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, así como todos los presidentes y directores de las diez

Durante el mismo, está prevista la intervención del presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, Luis María Cazorla Prieto, quien hablará sobre la importancia de las reales academias, y la secretaria general de la citada institución, Ana Fernández-Tresguerres, quien leerá a la memoria de actividades del curso anterior.

El discurso de apertura correrá a cargo del académico de número Manuel Aragón, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, quien disertará sobre 'Significado y valor de la Constitución', según ha precisado el Instituto de España, que ha adelantado que también hablará Bolaños antes de que el Rey clausure el acto.

Del Instituto de España, que preside Antonio Doadrio --también presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia de España-- forman parte igualmente la Real Academia Española; Real Academia de la Historia; Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Real Academia de Ciencias Morales y Políticas; Real Academia Nacional de Medicina de España; Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España; Real Academia de Ingeniería y Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.

Las Reales Academias surgieron del espíritu de la Ilustración y amparadas por la Corona, empezaron a constituirse en España en el siglo XVIII como centros de cultivo del saber y de difusión del conocimiento.