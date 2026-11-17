Archivo - El Rey Felipe VI recibe la Carta Credencial del nuevo embajador de Japón, Hiroshi Yamauchi, en el Palacio Real de Madrid, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). El Rey recibe hoy las Cartas Credenciales de los nuevos embajadores de Haití, - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI recibirá este miércoles las cartas credenciales de seis nuevos embajadores que representarán a partir de ahora a sus respectivos países en España, entre ellos el de Alemania, según ha informado Zarzuela.

Todos ellos acudirán al Palacio Real para complementar una ceremonia protocolaria que se ha mantenido prácticamente inalterada desde el siglo XVIII y que les permitirá a partir de ahora acudir a actos oficiales en presencia del monarca.

El primero en hacerlo será el nuevo embajador de Malta, Simon Pullicino, a quien seguirá la nueva representante de Honduras, Ana Paola Hall, y tras ella hará lo propio el nuevo embajador de Astria, Peter Huber.

A continuación, será el turno del nuevo embajador de Estonia, Lembit Uibo, tras el cual se desplazará hasta el Palacio Real el nuevo embajador alemán, Heiko Christoph Thoms. La jornada de presentación de cartas credenciales la completará el nuevo representante de Irak, en Madrid, Alí Shimran Hachem Albaay.

Con todos ellos, una vez completado el acto protocolario de presentación de los documentos que les acreditan como embajadores de sus respectivos países y de presentación de las delegaciones que les acompañan, Felipe VI mantendrá un breve encuentro bilateral, en el que está acompañado por el ministro de Exteriores o un alto cargo de su departamento.