El Rey se reúne en Lima con Fujimori antes de su toma de posesión como presidenta de Perú

El Rey Felipe VI junto ala presidenta electa de Perú, Keiko fujimori - CASA REAL

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha mantenido un encuentro con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, que tomará posesión de su cargo este martes en una ceremonia a la que asistirá el jefe de Estado español.

Felipe VI ha llegado este lunes a la Base Aérea del Callao, en Lima, donde ha sido recibido por el actual Canciller de Perú, Carlos Pareja --que ha sido, además, embajador en España--, y por un Cordón de Honor formado por cadetes de la Fuerza Aérea de Perú.

El Rey, acompañado por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, ha ofrecido en la Residencia del Embajador de España una recepción a la colectividad española, que incluía actores de la Cooperación Española, directivos de empresas españolas, representantes del mundo cultural y de los medios de comunicación, trabajadores del Centro Cultural y funcionarios españoles de organismos internacionales.

Posteriormente, en el Palacio de Gobierno, ha sido recibido por el secretario de Seguridad de la Casa de Gobierno del Despacho Presidencial, Rubén Edilberto Arenas, y ha mantenido un encuentro con el actual presidente de la República de Perú, José María Balcázar.

Después, el Rey se ha desplazado a pie por las calles de Lima hasta el Palacio de Torre Tagle, donde ha sido recibido por la presidenta electa, Keiko Fujimori. Tras el saludo de las delegaciones, ambos se han reunido por primera vez.

Finalmente, ya por la noche, el monarca participará en la cena oficial ofrecida por Balcázar en el Palacio de Gobierno.

ESTE MARTES ASISTE AL ACTO DE TOMA DE MANDO

El martes, 28 de julio, el Rey asistirá al acto de juramentación y a la toma del mando supremo de la nueva presidenta, que tendrá lugar en el Museo del Congreso y de la Inquisición, en Lima. Tras la ceremonia, el Rey ha sido invitado al almuerzo ofrecido por Fujimori.

Las autoridades peruanas esperan que la mayor parte de los jefes de Estado y de Gobierno lleguen durante el día de hoy de tal forma que, tras el Rey lo haga el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay; Santiago Peña; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Chile, José Antonio Kast; de Ecuador, Daniel Noboa; de Honduras, Nasry Asfura; de Bolivia, Rodrigo Paz; y el de Argentina, Javier Milei, será el que complete la lista de asistentes.