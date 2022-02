El Rey vuelve hoy a Barcelona por el Mobile y coincidirá nuevamente con Aragonès

El 'president' dice que irá para que el monarca no le "desplace como legítimo representante" de Cataluña

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI vuelve este domingo a Barcelona en la que será su primera visita a la Ciudad Condal este año y durante la que volverá a coincidir con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, como ya ha ocurrido en algunas ocasiones anteriores.

Don Felipe y el 'president' volverán a verse las caras con motivo de la cena organizada el domingo previa al Mobile World Congress (MWC), que arrancará el lunes y que inaugurará el monarca. La Generalitat ha confirmado que a la cita acudirán tanto Aragonès como el vicepresidente, Jordi Puigneró.

El presidente de la Generalitat justificó su presencia este miércoles ante los diputados catalanes. Ante las dudas planteadas por la CUP por su decisión, argumentó que no quiere que el Rey condicione al presidente de la Generalitat para asistir a actos que considera importantes para Cataluña. "No dejaré que me desplace en el ejercicio legítimo de mis funciones de representación del país", remarcó.

Aragonès y el Rey coincidieron en junio en la reunión anual del Círculo de Economía y en el World Mobile Congress (WMC). El presidente de la Generalitat no solo asistió al acto del Círculo de Empresarios en que estaba el monarca el 16 de junio sino que se vio forzado a tener que saludarle, aunque no le recibió a su llegada. El 27 de junio volvieron a verse en la segunda cita.

Felipe VI y el 'president' se vieron por última vez el 29 de noviembre en el acto de Foment Treball de entrega de sus Medallas del 250 aniversario de la patronal. En dicha ocasión, aunque Aragonès no participó en el besamanos al monarca, sí que le saludó e incluso charló brevemente con él. Además, ambos compartieron mesa junto con otras autoridades, aunque sentados de forma enfrentada y a distancia.

LA GENERALITAT MANTIENE SU POLÍTICA

El anterior 'president', Quim Torra, inició en junio de 2018 un boicot, comprometiéndose a que ningún miembro del Govern iría a actos convocados por la Casa Real ni la Generalitat invitaría al monarca a ningún acto en Cataluña.

Desde el Govern esgrimen que se mantiene la premisa de que Aragonès asiste a actos organizados por otro actor que considere importante para Cataluña independientemente de si va o no Felipe VI.

En este contexto consideran que el WBC es importante tanto para Barcelona como para Cataluña y por eso harán "todos los esfuerzos" para que se siga celebrando en la Ciudad Condal, según dijo esta semana su portavoz, Patricia Plaja.

Esta edición del WBC vendrá marcada por la invasión rusa de Ucrania. Los organizadores del evento anunciaron este viernes que procedían a eliminar el pabellón ruso como resultado de los últimos acontecimientos.