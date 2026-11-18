El Rey Felipe VI recibe la carta credencial del embajador de la República Federal de Alemania, Heiko Christoph Thoms, en el Palacio Real de Madrid, a 18 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El Rey recibe hoy las Cartas Credenciales de los nuevos emba - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Seis nuevos embajadores acreditados en España, entre ellos el nuevo representante de Alemania, han presentado este miércoles cartas credenciales ante el Rey Felipe VI en la tradicional ceremonia que tiene su origen en el siglo XVIII en el Palacio Real.

El primero en hacerlo ha sido el nuevo embajador de Malta, Simon Pullicino, a quien ha seguido la nueva representante de Honduras, Ana Paola Hall, y tras ella ha hecho lo propio el nuevo embajador de Austria, Peter Huber.

A continuación, ha sido el turno del nuevo embajador de Estonia, Lembit Uibo, tras el cual se ha despalzado hasta el Palacio Real el nuevo embajador alemán, Heiko Christoph Thoms.

El último diplomático en cumplir con el trámite que permitirá a todos ellos asistir a partir de ahora a actos presididos por el monarca ha sido el nuevo representante de Irak, en Madrid, Alí Shimran Hachem Albaay.

Con todos ellos, una vez completado el acto protocolario de presentación de los documentos que les acreditan como embajadores de sus respectivos países y de presentación de las delegaciones que les acompañan, Felipe VI ha mantenido un breve encuentro bilateral en el que ha estado acompañado por primera vez por el nuevo subsecretario del Ministerio de Exteriores, Sergio Cuesta.