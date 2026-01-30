El Senado ilumina su fachada de rojo carmesí por el cumpleaños del Rey Felipe VI. - SENADO

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Senado ha decidido iluminar este viernes su fachada histórica de la Plaza de la Marina Española con un rojo carmesí con motivo del cumpleaños del Rey Felipe VI, que cumple 58 años este viernes 30 de enero.

"¡Felicidades, Majestad!", ha proclamado el Senado en sus redes sociales, donde ha anunciado que iluminará de rojo carmesí su fachada histórica.

Es habitual que el Senado ilumine su fachada histórica de la Plaza de la Marina Española con algunas efemérides históricas y con los días internacionales.