VÍDEO: PNV critica que el Rey no ha hecho "ningún reconocimiento a la nación vasca ni a la nación catalana"

Reprocha las "ausencias" del mensaje navideño e insiste en que se desclasifiquen todos los documentos para conocer la verdad sobre el 23-F

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha criticado que el Rey Felipe VI en su mensaje navideño no haya hecho "ningún reconocimiento a la nación vasca ni a la nación catalana", una de las "ausencias que viene siendo habitual". "Sobre todo, sí hubiéramos deseado que se hubiera dicho algo de esos ataques que ha tenido el euskera este año, que han sido unos ataques muy graves", ha reprochado.

En declaraciones realizadas este jueves en San Sebastián, Vaquero ha realizado una valoración del mensaje de Felipe VI "no sobre lo que dijo, sino sobre las ausencias, sobre aquello que no dijo". "Sí dijo, por un lado, que han pasado 50 años desde que murió Franco. Tenemos que recordar que Franco murió en la cama después de nombrar a su padre jefe de Estado y que durante estos 50 años hay todavía claroscuros y muchos oscuros que faltan por conocer", ha manifestado.

En este sentido, ha recordado que el PNV ha pedido en numerosas ocasiones que se desclasifiquen todos los documentos para conocer "la verdad, y que haya una nueva Ley de Secretos Oficiales, porque ésta impide conocer los hechos de aquel final de dictadura y también de la transición", y hechos como el fallido golpe de Estado del 23-F.

Según ha defendido la representante jeltzale, para que una democracia tenga valor y tenga un "pilar fuerte tan importante como el diálogo, tan importante como respetar las instituciones, es conocer la verdad para que estos hechos tan graves no se vuelvan a repetir".

En concreto, ha aludido a hechos sin aclarar como el caso Zabalza, el caso Aldama, el 3 de marzo o el golpe de Estado, que no se conocen y se "está ocultando esa verdad". "Creemos que hay que desclasificar esos documentos y que se tiene que conocer la verdad, porque uno de los pilares de cualquier sistema democrático es que se conozca la verdad y, por lo tanto, habría que dar valor también a que se conozcan todos los hechos y que se derogue una ley 1968, que aprobó Franco", ha añadido.

Por último, ha insistido en hay "muchas ausencias" en el mensaje navideño de Felipe VI. "Una de ellas, que nos importa mucho como pueblo, es el respeto a nuestra lengua y creemos que ante los ataques que está teniendo hubiera sido deseable que hubiera hecho algún tipo de referencia", ha subrayado.

