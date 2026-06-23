VÍDEO: El Rey alerta frente a la "tentación de replegarse" y de abandonar "el camino de la razón" en el mundo actual

El rey Felipe VI durante la celebración del Diálogo Anual de Políticas 2026 del Club de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). El Rey Felipe VI preside el Diálogo Anual de Políticas sobre la gobernanza y provisión de - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Rey Felipe VI ha llamado la atención del riesgo de apartarse del "camino de la razón" en un mundo actual en el que pese a que la interdependencia es máxima hay una "tentación a replegarse", al tiempo que ha defendido una vez más la democracia, como sistema que fomenta la convivencia y los consensos.

El monarca ha subrayado la necesidad de no perder la memoria "torpe e irresponsablemente" de lo que fueron las dos guerras mundiales, que sirven como alerta de "qué es lo que sucede cuando la comunidad internacional se aparta del camino de la razón".

"Hoy ese camino vuelve a estar en cuestión", ha reconocido durante su intervención en el Diálogo Anual de Políticas del Club de Madrid, una organización que celebra 25 años y que reúne a antiguos jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, y que en esta ocasión se ha centrado en la gobernanza y provisión de bienes públicos globales en un mundo fragmentado.

En este sentido, ha llamado la atención sobre la "paradoja" de que "nunca habíamos dependido tanto unos de otros y, sin embargo, pocas veces la tentación de replegarse había sido tan fuerte". Ahora, la intercepedencia "es percibida como una vulnerabilidad" a pesar de que "los desafíos no se repliegan, no desaparecen" y de que siguen exigiendo "respuestas que ningún Estado puede dar solo".

Así pues, ha dicho Felipe VI, "la pregunta ya no es si cooperar" sino como hacerlo "en un tiempo de aceleración tecnológica y de economía del conocimiento". "Cuando la confianza se ha erosionado, y hay quien pretende que la eficacia prevalezca sobre la legitimidad; los logros materiales sobre los derechos y las libertades; los intereses individuales sobre la dignidad, la participación democrática y el Estado de derecho...", ha subrayado.

TRABAJAR POR UN MUNDO MÁS LIBRE Y RESPONSABLE

En su opinión, no se está ahora "más indefensos" que en otros momentos "ante un pragmatismo regresivo" pero tampoco "estamos a salvo", ha admitido. Para ello, ha indicado, "debemos continuar la tarea inacabada y monumental de construir un mundo más libre, más responsable y más concienciado en la necesidad de cooperar para aliviar sufrimientos, para dar esperanza y dignidad, y permitir el desarrollo científico y cultural con rigor, respeto y mayor inclusión".

Felipe VI ha recalcado que "la estabilidad del clima, la seguridad sanitaria, la protección de los océanos, la seguridad alimentaria o un entorno digital seguro no son solo aquello que compartimos" sino "aquello cuya preservación depende de decisiones que ningún Estado adopta solo y cuya protección exige cooperar incluso entre quienes discrepan en todo lo demás".

Así las cosas, ha dejado claro que "proteger estos bienes no es solo una obligación moral" sino "una decisión racional" habida cuenta de que "los costes de la inacción --en términos de conflictos, crisis sanitarias, inestabilidad climática o colapso financiero-- superan con creces los de la prevención". "Actuar hoy es menos gravoso que pagar mañana las consecuencias de haberlos descuidado", ha reivindicado.

Y para actuar, ha proseguido el monarca en su argumentación, hacen falta consensos que "no se producen por azar" sino que, al margen de voluntad política, requieren "legitimidad, confianza y rendición de cuentas". La democracia, ha añadido, es "el sistema que mejor ha aprendido a producir esas tres cosas". "Porque ningún otro pone a la persona y su dignidad tan en el centro", ha acotado.

Tras citar a José Ortega y Gasset, quien dijo que toda "civilización es, antes que nada, voluntad de convivencia", ha sostenido que hay que seguir confiando en la convivencia que ofrece la democracia "en su capacidad generadora de consensos y de cooperación", "sobre todo en estos días oscuros". "Es ese nuestro camino y nuestra referencia", ha concluido el monarca.

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