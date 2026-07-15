VÍDEO: El Rey asegura que disfrutaron "mucho" con la victoria de la selección española ante Francia

Los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía con jóvenes premiados de los Princesa de Girona 2025 y miembros de la Fundación Princesa de Girona. - GLÒRIA SÁNCHEZ-EUROPA PRESS

SANT MARTÍ D'EMPÚRIES (GIRONA), 15 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El rey Felipe VI ha asegurado que él, la Reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía disfrutaron "mucho" del partido de la Selección Española de Fútbol de este martes contra Francia.

Lo ha dicho tras unirse él y la Reina a la visita al yacimiento de Empúries (Girona) que han realizado este miércoles la princesa y la infanta para, posteriormente, mantener los 4 una reunión de trabajo con el Consejo Asesor Joven de la Fundación Princesa de Girona.

Preguntados por el partido de la selección de este martes, tanto el Rey como la princesa han afirmado que lo vieron y que disfrutaron con la clasificación de España tras derrotar a Francia por dos goles a cero.

Sobre si acudirá solo o irán todos juntos a la Final del Mundial en Nueva York (Estados Unidos) este domingo, el Rey ha respondido: "Estamos en ello".

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