VÍDEO: El Rey defiende una relación con EEUU basada en la "confianza y el diálogo" y reitera el compromiso con la OTAN

Reivindica ante los embajadores en España la vigencia de la ONU en un momento en que está siendo cuestionada por la propuesta de Trump

El Rey Felipe VI ha defendido este viernes la relación con Estados Unidos, incidiendo en que debe sustentarse en "la confianza y el diálogo", al tiempo que ha reiterado el compromiso de España con la OTAN tan solo un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, volviera a criticar al Gobierno por no alcanzar el 5% del PIB en gasto en defensa.

"La relación con Estados Unidos se ha construido históricamente sobre la base de la confianza y del diálogo", ha sostenido el monarca durante su discurso con motivo de la tradicional recepción al cuerpo diplomático acreditado en España, entre los que se encontraba la encargada de negocios estadounidense, a la espera de que presente cartas credenciales el nuevo embajador.

Felipe VI ha defendido que el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebra este año, constituye una "ocasión especialmente relevante para poner en valor la decisiva contribución" de España a este hecho y "reafirmar la voluntad de mantener, desde el respeto mutuo, una relación constructiva y orientada al futuro".

En presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el Rey ha recalcado que "España también defiende la importancia de preservar el vínculo transatlántico, que continúa siendo imprescindible para la seguridad y la estabilidad globales". Según el monarca, "exige, más que en ningún otro momento, una mayor capacidad de adaptación y un ejercicio responsable de los objetivos compartidos".

España, ha remarcado Felipe VI, "mantiene su compromiso firme" con la OTAN, que ha tildado de "alianza estratégica", "siendo muy consciente de que su debilitamiento tendría consecuencias directas para la seguridad de todos", incluida la española, "y la de todos nuestros socios y aliados".

MUTACIÓN DEL ORDEN INTERNACIONAL Asimismo, y como ha venido haciendo en los últimos tiempos cada vez que ha pronunciado un discurso de ámbito internacional, ha incidido en la "mutación del orden internacional" que se está produciendo y el continuo cuestionamiento de los "marcos de referencia".

"Hoy nos encontramos con una inquietante expansión de la confrontación", ha subrayado, poniendo como ejemplo los conflictos de Ucrania, Oriente Próximo o la inestabilidad en el Sahel, pero también otros "focos de tensión" que preocupan en España como Groenlandia por el deseo de Trump de hacerse con esta isla danesa.

En este punto, el monarca también se ha referido al "pueblo iraní", tras las multitudinarias manifestaciones de las últimas semanas contra el régimen de los ayatolás, y al "pueblo venezolano", tras la intervención militar de Estados Unidos en la que fue capturado el presidente Nicolás Maduro, defendiendo que "todos los presos políticos" han de "ser liberados". Tanto el embajador iraní como la embajadora venezolana estaban presentes en el Salón del Trono.

"¿Vamos a permitir que el mundo normalice el conflicto y pierda ante él su capacidad de reacción? ¿Vamos a permitir que las normas se ignoren hasta volverse irrelevantes?", ha preguntado a los más de 100 embajadores extranjeros en España, entre los que no ha habido un año más representación de Rusia, como ha venido sucediendo desde la invasión de Ucrania en 2022.

Para Felipe VI, "la respuesta no puede ser otra que reforzar las alianzas, la unión y la cooperación entre quienes compartimos valores y principios" y "defendemos un andamiaje internacional de normas, instituciones y derechos" que la comunidad internacional "debe seguir adaptándolo para preservarlo y mejorarlo".

DEFENDER A LA ONU ES "UN IMPERATIVO MORAL"

En este sentido, y en un momento en que la propuesta de Trump de una Junta de Paz que pueda terminar opacando a la ONU, ha reivindicado que "en circunstancias como estas, la defensa de un sistema basado en el Derecho Internacional y en los principios de la Carta de Naciones Unidas es un imperativo moral y político".

La Carta de Naciones Unidas, que cumplió 80 años en 2025, es "un claro recordatorio de las duras lecciones aprendidas tras los horrores del siglo XX" y "no es una opción entre otras". "Sigue siendo la mejor respuesta colectiva a los desafíos globales" pero "su eficacia depende de nuestra capacidad, no ya de defenderla, sino de hacerla evolucionar".

"Es nuestra base más sólida para avanzar hacia la paz, la justicia, el desarrollo sostenible, la prosperidad compartida y el respeto de los Derechos Humanos en todo el mundo", ha reivindicado el monarca.

España, les ha dicho a los embajadores y representantes de organismos internacionales, entiende su política exterior como "una participación activa y constructiva en los principales debates internacionales" y que se plantea "a partir del respeto a las normas e instituciones internacionales y de la cooperación leal con socios y aliados".

Así las cosas, ha expresado sus "mejores deseos" de que en 2026 se sigan impulsando las relaciones con todos los países y "contribuir a un entorno internacional más favorable para la paz y el bienestar compartido". "Porque la alternativa no puede ser un mundo en el que el conflicto deje de alarmarnos y las normas dejen de protegernos", ha recalcado.

"No debemos caer en idealismo utópico irrealizable, sino avanzar hacia ese ideal con realismo y sabiduría, guiados por la ética de la responsabilidad", ha remachado.

La de este viernes ha sido la primera ocasión en la que el nuevo nuncio apostólico, Piero Pioppo, ha tomado la palabra en nombre de todos los embajadores como decano del cuerpo diplomático acreditado en España.

El embajador de la Santa Sede ha aprovechado para expresar las condolencias por las víctimas de los recientes accidentes de tren en España y desear en nombre de todos los diplomáticos un "pronto restablecimiento" a los heridos, palabras que Felipe VI ha agradecido al inicio de su intervención, así como las muestras de solidaridad llegadas "desde todas partes del mundo".

