Rey Felipe.- VÍDEO: El Rey destaca "el coraje y la perseverancia" de los periodistas en las guerras

El Rey Felipe VI ha recordado el papel de los periodistas en la cobertura sobre el terreno del conflicto en Ucrania y ha aprovechado para avisar de que el periodismo "sufre mucho en las guerras", y que no solo padece "la verdad como concepto", sino que también la profesión misma "en todos los niveles".

En un discurso pronunciado en el Teatro Real en ocasión del 25 aniversario del diario '20minutos', en una gala en la que también se entregaron los premios anuales del periódico del grupo Henneo, el monarca ha elogiado el trabajo realizado por uno de los premiados en el campo de la comunicación, es decir la 'Association of Independent Regional Press Publishers of Ukraine'.

Según Felipe VI, esta asociación ha ejercido el periodismo bajo "circunstancias tan duras y tan difíciles", y "sin perder la esperanza", con el compromiso "firme" de llevar la información lo "mejor posible a todos los ciudadanos y no solo a los ciudadanos de Ucrania, sino sacar esa información y transmitirla al mundo, de contar su historia".

"Vamos cerca de los cuatro años --de conflicto en Ucrania-- y sin duda uno puede imaginar la dureza no solo de la guerra, evidentemente, pero la dureza de seguir trabajando en la profesión del periodismo. Sabemos que el periodismo sufre mucho en las guerras, no solo la verdad como concepto, sino los periodistas en todos sus niveles y le felicitamos por ese coraje, esa valentía y esa perseverancia por el periodismo, por la libertad y por su país, por Ucrania", ha asegurado el Rey.

El monarca ha tenido palabras también por los otros dos galardonados, es decir el doctor y director gerente del Hospital San Joan de Déu, Manel Castillo, con el Premio Acción Social, y la ciudad de Valencia, con el Premio Ciudad 2025, a la que Felipe VI ha elogiado por sus "valores" que demostró ante la dana y por su "proyección de ciudad moderna" y "hospitalaria", y de lugar "lleno de tradiciones y de cultura".

En su intervención por el aniversario, el presidente de Henneo, Fernando de Yarza, recordó que desde que en 2015 su grupo asumió la propiedad del periódico, el objetivo ha sido siempre "convertirlo en un diario transversal", entendiendo la transversalidad como "ponerse al servicio del derecho constitucional de los españoles a la información veraz y huir de una polarización editorial".

"No queremos imponer ideología alguna a nadie ni atizar el rencor de nadie. Nos esforzamos en ofrecer al lector los hechos y las informaciones veraces y contrastadas para que se formen su propia opinión, desde el máximo respeto", subrayó De Yarza, que indicó que la Universidad de Oxford y el Reuters Institute han reconocido al periódico como el menos polarizado del país. "La transversalidad es más necesaria que nunca para garantizar la convivencia y el entendimiento", insistió Fernando de Yarza.

El presidente de Henneo recordó, no obstante, que "ser transversal, como ser independiente, no es lo mismo que ser equidistante ni tampoco neutral" con cuestiones como la Constitución, la Monarquía parlamentaria, la división de poderes, la justicia social y el fortalecimiento de los servicios públicos. Ensalzó "la sólida situación financiera" del grupo como "condición indispensable para mantener la independencia editorial" y advirtió de que Henneo afronta el futuro con "optimismo y humildad" tras superar los 4.500 trabajadores y avanzar en la expansión internacional por Estados Unidos, Europa y Latinoamérica gracias a su tecnológica hiberus.

En este sentido, quiso agradecer tanto al actual director de 20minutos, Jesús Morales, como a su predecesora, Encarna Samitier, y "al admirable equipo humano" del periódico, haberlo llevado a "la división de honor del periodismo español".

El director de 20minutos, Jesús Morales, por su parte, quiso incidir en la cercanía del diario a la hora de informar. "Somos un periódico que busca llegar a todos, preocupado por los problemas de la ciudadanía", recalcó Morales.

Y añadió: "Nuestro reto es que al estudiante que acude a la Universidad, al trabajador que va a su puesto de trabajo o al profesional que va a su despacho les parezcamos un medio interesante y atractivo que le ofrece una información clara, honesta, útil para el día a día". Además, aludió a la posición de liderazgo que tiene el periódico tanto en las ediciones locales impresas como en internet.

La 'Association of Independent Regional Press Publishers of Ukraine' recibió el Premio 20minutos por su compromiso con el periodismo y la defensa de la libertad de prensa. Su presidenta, Oksana Brovko, fue la encargada de recogerlo. Fernando de Yarza recordó su viaje a Ucrania, como presidente de WAN-IFRA, donde pudo comprobar "el ejercicio del periodismo más puro, ese que se practica en medio de esta terrible guerra" y deseó que pueda volver a ser pronto un país libre y en paz.

Por su parte, Valencia fue la galardonada con el Premio Ciudad 2025, un año después de la Dana. "Tras los tristes y trágicos acontecimientos del pasado año, Valencia ha sacado lo mejor de sí misma y de todos los españoles", recalcó el presidente de Henneo. Su alcaldesa, María José Catalá, recogió este reconocimiento.

El 'Premio 20minutos Acción Social' fue para el doctor y gerente del hospital San Joan de Déu de Barcelona, Manel Castillo, por el proyecto 'ÚNICAS', pionero en Europa y que atiende las enfermedades raras infantiles. "Manel, que sabe del dolor y entiende de desesperación, ha transformado todo ese conocimiento en dar luz y esperanza a miles de familias desoladas con sus pequeños enfermos de patologías que no interesaban a nadie hasta que llegó él", elogió Fernando de Yarza.

