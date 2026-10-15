VÍDEO: El Rey pide "cooperación" entre CCAA en la reunión del Patronato del Monestir de Poblet (Tarragona)

El Rey abre la reunión del Patronato del Monasterio de Poblet - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Define el monasterio como centro de una "estructura nodal y colaborativa" que defiende rescatar

VIMBODÍ I POBLET (TARRAGONA), 15 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El Rey Felipe VI ha pedido a Cataluña, la Comunidad Valencia, las Islas Baleares y Aragón aprovechar el "enorme potencial de cooperación" que hay entre estos territorios y que, según él, se ve reflejado en la conservación y gestión del Real Monestir de Poblet (Tarragona).

Lo ha dicho este jueves en la apertura de la reunión del Patronato del monasterio, la primera en 15 años, a la que también han asistido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; el del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la del Govern Balear, Marga Prohens, así como el abad de Poblet, Rafael Berrué, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto.

Felipe VI ha señalado que las cuatro comunidades autónomas comparten "retos comunes" en diferentes ámbitos, los cuales, según él, abren un enorme espacio para el diálogo y la puesta en común de ideas con el patrimonio como pretexto.

"Os animo a que, como Patronato, deis continuidad a todo ese entramado de relaciones e intereses comunes que fue, en su día, el núcleo de este monumento", ha señalado el monarca, que ha reivindicado que tanto Cataluña como la Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón son inseparables de la realidad de España.

UNIÓN

Parafraseando al escritor catalán Josep Pla, ha definido el monasterio como "mundo de formas, de tradiciones y de símbolos" y lo ha destacado como un testimonio vivo de la historia, así como de la responsabilidad que implica estudiarla, preservarla y divulgarla.

Asimismo, ha recordado que, en su momento, Poblet también ejercía como unión de los diferentes territorios de la Corona de Aragón, siendo el centro de una "estructura nodal y colaborativa" que se anticipó a lo que hoy en día se conoce como 'redes'.

"Creo que es una idea que podemos y debemos rescatar con el objetivo que hoy nos une: la conservación y difusión de este enorme patrimonio cultural que es el Monasterio de Santa María de Poblet", ha sostenido Felipe VI.

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