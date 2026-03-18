VÍDEO: El Rey recibe a Zelenski en la Zarzuela durante su cuarta visita a España

Archivo - El Rey Felipe VI (d) y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (i), durante una reunión, en el Palacio de La Zarzuela, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Durante su visita a España, el presidente ucraniano se va a reunir con el - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Rey Felipe VI ha recibido este miércoles en el Palacio de la Zarzuela al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la que ha sido la cuarta visita que realiza a España desde que se produjo la invasión rusa de su país en febrero de 2022.

El monarca ha estado acompañado en esta ocasión por el secretario de Estado de Exteriores, Diego Rubio, y por el embajador de España en Kiev, Ricardo López-Aranda.

Esta no era la primera ocasión que Zelenski visitaba Zarzuela, ya que el Rey también le recibió en la visita que realizó en noviembre pasado. En mayo de 2024, cuando llevó a cabo una visita oficial, los Reyes ofrecieron en su honor un almuerzo en el Palacio Real.

El primer encuentro entre ambos se produjo en octubre de 2023, cuando Zelenski viajó a Granada para participar en la cumbre de la Comunidad Política Europea.

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