La Princesa Leonor y el Rey Felipe saludan desde balcón de la Plaza de Oriente con ocasión del X aniversario de la Proclamación de Su Majestad el Rey, en el Palacio Real, a 19 de junio de 2024, en Madrid (España).

Felipe VI asegura que se ceñirá "siempre" a la Constitución y sus valores en el ejercicio de sus responsabilidades



El Rey Felipe VI ha reafirmado su compromiso con la Constitución en el ejercicio de sus responsabilidades así como la coherencia que ha guiado y seguirá guiando todos sus actos, pese al "coste personal" de los mismos, en el décimo aniversario de su proclamación.

Con motivo de la condecoración a 19 españoles por sus servicios públicos con la Orden del Mérito Civil, Don Felipe ha querido hacer un "balance con serenidad y perspectiva" de estos primeros diez años de reinado.

En su primer discurso como Rey ante las Cortes aquel 19 de junio de 2014, ha recordado, compartió con todos los españoles su "compromiso firme de total entrega a España, fundamentado en el texto constitucional".

"A la Constitución y a sus valores me he ceñido, y me ceñiré siempre, en el cumplimiento de mis responsabilidades", ha recalcado, asegurando que le sirven de "guía" en el ejercicio de sus funciones y que reflejan "el compromiso de un rey constitucional, que trasciende la exigencia del deber".

"Hoy me reafirmo con entusiasmo y determinación en aquel compromiso que ha permeado cada gesto y cada palabra en la década transcurrida", ha señalado Don Felipe, que ha precisado que en este tiempo ha procurado que este propósito se consolidara en sus actuaciones como jefe de Estado.

HAY QUE SER COHERENTE CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS

"Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos", ha proseguido el monarca, que ha defendido que "esa actitud es la base de la integridad e implica ser fieles a nuestros principios y valores en todas nuestras decisiones y actos".

Implica también, ha admitido el Rey, "esforzarse en escuchar, en discernir lo que es correcto de lo que no lo es, y en actuar de forma responsable con ese discernimiento, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar".

Con estas palabras, Felipe VI ha querido referirse a las medidas que se vio obligado a adoptar en estos diez años para preservar la imagen de la Corona y que le obligaron primero a romper con su hermana la Infanta Cristina, a quien retiró el título de duquesa de Palma, y luego a distanciarse de su padre, Juan Carlos I, a cuya herencia renunció y a quien retiró su asignación en marzo de 2020, meses antes de que trasladara a Emiratos Árabes Unidos.

"Coherencia e integridad son los criterios sobre los que deben basarse siempre los actos de la Corona y el ejercicio de las funciones que la Constitución le encomienda a la Jefatura del Estado", ha defendido el Rey, para quien con ello la Corona contribuye, "por su vocación integradora, a la estabilidad de nuestro sistema institucional y a la cohesión de nuestra sociedad".

SERVICIO, COMPROMISO Y DEBER

El monarca se ha referido igualmente al lema que ha elegido para el emblema de este décimo aniversario, "Servicio, compromiso y deber", que según ha incidido han sido los "pilares" en su desempeño.

Servicio, ha indicado, "porque es inherente y parte medular del propósito de la Corona", la cual, ha puntualizado "está siempre en permanente proceso de adaptación para afrontar los retos y dificultades de nuestra sociedad". Un servicio, ha acotado, que "se impregna de los intereses, inquietudes y aspiraciones de todos los españoles".

Por lo que se refiere al compromiso, este es "entendido como obligación asumida", con la Constitución, "con los valores que sustentan nuestra convivencia democrática y con los principios éticos y morales que consideramos universales". Dicho compromiso, ha incidido, "tiene continuidad en la Princesa de Asturias" como se manifestó con su juramento de la Constitución tras alcanzar la mayoría de edad.

Y por último, deber, ha explicado, "porque del sentido del deber emerge la voluntad de actuar siempre del modo más correcto y de cumplir las obligaciones de manera íntegra y ejemplar".

Así pues, ha resumido, los tres "son elementos inseparables de un todo, actúan en equilibrio y se refuerzan entre sí y articulan el ejercicio de mis responsabilidades en defensa de los intereses generales de España".

ELOGIO A LA DEDICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE LA REINA

Por otra parte, el Rey ha querido tener unas palabras de elogio hacia Doña Letizia, a quien ha agradecido su "gran apoyo" en estos años. "Con voluntad, dedicación y sensibilidad, su actividad institucional ha contribuido enormemente a dar visibilidad y atención a las necesidades de las personas, especialmente las más vulnerables", ha resaltado.

Felipe VI también ha querido mencionar a sus hijas y su "creciente apoyo". La Princesa Leonor y la Infanta Sofía, ha dicho el Rey, "han empezado a vivir y comprender, con necesario espíritu crítico y afán de aprendizaje", al igual que los jóvenes de su generación, "las realidades de nuestra vida colectiva y las complejas dinámicas del mundo".

"Solidaridad, unidad y diversidad son valores que están protegidos en nuestro texto constitucional", ha resumido el monarca, tras resaltar precisamente estos valores personificados en los 19 españoles condecorados. "Servicio, compromiso y deber son principios de acción que guían la labor diaria de la Corona", ha añadido. "Sobre esta base seguiré adelante con mis obligaciones inherentes a la Jefatura del Estado", ha prometido.

