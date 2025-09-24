El Rey implora a Israel que "detenga la masacre" en Gaza: "No más muertes en nombre de un pueblo que ha sufrido tanto"

El Rey Felipe VI participa en el 80º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, a 22 de septiembre de 2025, en Nueva York (Estados Unidos). Durante su discurso, el rey Felipe VI ha reivindicado la eficacia de la ONU para - Casa Real

MADRID, 24 Sep. (OTR/PRESS) -

El Rey Felipe VI ha implorado desde la tribuna de la ONU al Gobierno de Israel que "detenga la masacre" en Gaza y que deje de causar "más muertes" en nombre de un pueblo, el judío, "que ha sufrido tanto a lo largo de la historia" y con el que España tiene profundos lazos históricos.

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, y en línea con la postura que ha venido manteniendo el Gobierno, el monarca ha defendido que "no podemos guardar silencio, ni mirar hacia otro lado, ante la devastación", "ante tantas muertes entre la población civil; o ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas". "¿Con qué destino?", se ha preguntado.

A su juicio, se trata de "actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que representa" la ONU, "repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional", si bien no ha llegado a usar el término genocidio que sí emplea ya el Gobierno.

El Rey ha querido refutar en su intervención las acusaciones de antisemitismo que ha venido realizando el Gobierno de Benjamin Netanyahu a raíz de la decisión del Ejecutivo de imponer el embargo de armas a Israel, reivindicando que "España es un pueblo profundamente orgulloso de sus raíces sefardíes".

Por tanto, ha incidido, "cuando hablamos al pueblo de Israel, estamos hablando a un pueblo de hermanos". De hecho, ha añadido, fue ese "el principio inspirador de la ley por la que, en 2015 y con amplio consenso, se concedió la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes originarios de España". Según ha indicado el Gobierno, 72.000 personas recibieron la nacionalidad por esta vía.

"Por eso nos duele tanto, nos cuesta tanto comprender lo que el Gobierno israelí está haciendo en la Franja de Gaza", ha asegurado el monarca, que ha sido el encargado de abrir la segunda jornada de la Asamblea General.

"Por eso clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo, que tanto ha sufrido a lo largo de la historia", ha reclamado ante los mandatarios presentes, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

CONDENA "ROTUNDAMENTE EL EXECRABLE TERRORISMO DE HAMÁS"

En este punto, ha recalcado que España condena "rotundamente el execrable terrorismo de Hamás y especialmente aquella matanza brutal del 7 de octubre de 2023 contra la población israelí" al igual que reconoce "el derecho de Israel a defenderse".

Pero, ha añadido, "con la misma firmeza, demandamos que el Gobierno de Israel aplique sin reservas el Derecho Internacional Humanitario en toda Gaza y Cisjordania".

Asimismo, ha señalado Felipe VI, "exigimos que la ayuda humanitaria llegue sin dilaciones, un alto el fuego con garantías y la liberación inmediata de todos los rehenes que aún retiene Hamás con tanta crueldad".

Por otra parte, ha instado a la comunidad internacional a "asumir su responsabilidad para hacer realidad cuanto antes una solución viable que contemple la existencia de los dos Estados". En su opinión, el reconocimiento "por un número creciente" de estados miembro de la ONU de Palestina "debe ayudar a conseguir una paz regional justa y definitiva, basada en la aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas y también en el reconocimiento universal del Estado de Israel".

