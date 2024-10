El Rey llama a fortalecer la relación con los países iberoamericanos al recibir el premio Torre del Oro en Sevilla

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Rey Felipe VI ha invitado a fortalecer la relación multilateral entre España y los países iberoamericanos tras recibir este lunes la 'Distinción de Honor' de los Premios Iberoamericanos Torre del Oro, en el Real Alcázar de Sevilla.

En su discurso, el Monarca ha mostrado su "profunda satisfacción" al recibir esta distinción, por un lado, "por la institución que lo promueve", la Cámara de Comercio de Sevilla, en colaboración con la Fundación Cajasol, así como por la nómina de premiados, entre los que ha nombrado a Felipe González o la Real Academia de la Lengua.

El tercer motivo argumentado por Felipe VI es que este premio "reconoce una constante de la que me enorgullezco y es seña de identidad de la Corona: ayudar a reforzar y multiplicar los lazos de conocimiento mutuo, de cooperación, de solidaridad y de afecto con Hispanoamérica y con toda la Comunidad Iberoamericana de Naciones".

En este sentido, ha puesto de relieve que su primer viaje oficial, en 1983, cuando contaba "con 15 años", fue "para participar en los actos del 450 aniversario de la fundación de Cartagena de Indias". Así, ha recordado que visitó la ciudad colombiana "junto con el Presidente Felipe González y nuestro anfitrión el Presidente colombiano Belisario Betancur, un viaje del que hace, asombra pensarlo, más de cuarenta años".

"En este tiempo, más de un centenar de viajes oficiales a la región me han permitido conocer bastante los países hermanos de Iberoamérica, participar de los grandes momentos de su vida institucional y política, de sus encuentros multilaterales", ha destacado el Monarca.

En palabras de Felipe VI, "no me podría reconocer como soy ahora, sinceramente, sin ese poso iberoamericano, que no es solo un elemento determinante en mi manera de ver el mundo, y de entender nuestro lugar, España, en él, sino también una vocación de poner en práctica nuestra hermandad, de comprender y asumir nuestra historia compartida, y de ganar así un futuro mejor para todos nuestros ciudadanos, logrando una mayor cooperación, sintonía e influencia en las grandes cuestiones globales".

Además, ha vuelto a referir sus palabras ante el encuentro de las Academias Hispanomericanas de la Historia hace un par de semanas en Trujillo, Extremadura: "En este tiempo de grandes desafíos globales, que requieren el esfuerzo coordinado de todos, el foco de nuestra relación debe orientarse hacia el presente, para así preparar o construir un futuro aún mejor, de mayor provecho compartido, de mayores oportunidades. Lo esencial es tomar impulso en tanto que nos une, en nuestras afinidades, para alcanzar respuestas pragmáticas, útiles y equilibradas. Respuestas que lleguen a todos", apuntaba.

DESTACA LA IMPORTANCIA DE LAS CUMBRES IBEROAMERICANAS

Para este último cometido, el Rey ha expresado que "la Comunidad Iberoamericana de Naciones creó, hace ya más de treinta años, su máxima expresión política y diplomática: la Conferencia Iberoamericana". Esta, así como sus Cumbres, ha trasladado, "constituye un marco eficaz para el desarrollo constructivo de nuestras relaciones, reforzado a partir de 2003 con la creación de la Secretaría General Permanente Iberoamericana".

"Ningún marco multilateral es perfecto ni está nunca del todo acabado, como ninguna obra humana lo es ni lo está, pero el sistema iberoamericano ha demostrado con creces su utilidad y su potencial; así como su robustez ante la diversidad de crisis regionales e internas de algunos países, ante las divisorias ideológicas o la polarización y ante los 'shocks' externos o globales con causas más lejanas o ajenas. Sigamos fortalececiéndolo, explorando sus recursos y posibilidades, renovando año tras año nuestro compromiso con las Cumbres", ha incidido el Monarca.

Por último, el Rey ha agradecido el reconomiento que se realiza, con este Premio Extraordinario Torre del Oro, "a la Corona en mi persona y mi compromiso con Iberoamérica". "Tengan por seguro que seguiré invirtiendo mis energías, y lo que pueda aportar de conocimiento y capacidad en esta noble causa", ha remarcado Felipe VI.

'DISTINCIÓN DE HONOR'

Se trata de un reconocimiento de carácter anual, coorganizado por la Cámara de Comercio de Sevilla y la Fundación Cajasol, con el que se reconoce a una personalidad o entidad del máximo nivel cuya trayectoria está estrechamente relacionada con el fomento de las relaciones políticas, comerciales, económicas y culturales entre los países iberoamericanos.

En esta edición de 2024, el Comité de Honor ha decidido por unanimidad conceder la 'Distinción de Honor' del Premio Extraordinario Iberoamericano Torre del Oro a Don Felipe en reconocimiento "al esfuerzo, dedicación y potenciación de las relaciones políticas, comerciales, económicas y culturales entre los países iberoamericanos que viene desarrollando desde el inicio de su reinado".

