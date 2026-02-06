El Rey y el presidente de Portugal deciden posponer la visita de este viernes después de hablar por teléfono

Archivo - El Rey Felipe VI saluda al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, durante la presentación del Programa Iberoamericano de Discapacidad (PID) en el Hotel Oro Verde, a 14 de noviembre de 2024, en Cuenca (Ecuador). El Rey participa en la X - Casa de S.M. el Rey - Archivo

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI y el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, mantuvieron una conversación telefónica este jueves y han decidido suspender la visita prevista para este viernes debido a los efectos de la borrasca Leonardo y buscar una nueva fecha.

Se trata del segundo aplazamiento de esta cita, después de que el presidente portugués tuviese que retrasar el viaje fechado a mediados de diciembre para ser intervenido de urgencia por una hernia.

Un encuentro programado dos días antes de la celebración de la segunda vuelta de las elecciones portuguesas para elegir al sucesor en el cargo de Rebelo de Sousa, y que enfrentará al socialista António José Seguro con el líder del partido ultraderechista Chega, André Ventura.

Según informó la Casa del Rey, el presidente luso iba a ser recibido con honores militares por los Reyes en el Palacio Real, tras lo cual estaba previsto que mantuviese un encuentro con el monarca. A continuación, Felipe VI y Letizia iban a ofrecer un almuerzo en su honor, aunque finalmente la visita ha quedado aplazada.

UNA ESTRECHA RELACIÓN ENTRE AMBOS

Rebelo de Sousa, en el cargo desde 2016, ha mantenido todos estos años una estrecha relación con el Rey Felipe VI, de quien no ha escatimado en elogios en repetidas ocasiones. En este tiempo, ambos han coincidido en distintas citas internacionales, como las cumbres iberoamericanas o el foro COTEC, además de haberse visto tanto en España como en Portugal por otros motivos.

Esta estrecha relación entre ambos fue la que motivó que Portugal fuera precisamente el destino del primer viaje al exterior de la Princesa de Asturias, a quien Rebelo de Sousa recibió al pie del avión y despidió en el mismo lugar durante la visita que realizó a Lisboa en julio de 2024.

ADVERSAS JORNADAS POR LA BORRASCA LEONARDO

El temporal provocado por la borrasca Leonardo empeoró este jueves, dejando miles de personas desalojadas , localidades incomunicadas, vías férreas y carreteras cortadas y ríos desbordados.

Andalucía es la comunidad más afectada pero los efectos del temporal también se están notando en el centro de la península, incluido Madrid, donde el riesgo es máximo por el desbordamiento de ríos y las fuertes rachas de viento.