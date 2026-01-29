Los reyes consuelan en Huelva a familias de víctimas de Adamuz, que hablan con Moreno con el Gobierno en segundo plano

Los Reyes Felipe VI y Letizia dan consuelo a los familiares de las víctimas después de la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). A 29 de enero del 2026 en Huelva, España.El arzobispo de Huelv - Clara Carrasco - Europa Press

HUELVA 29 Ene. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, han querido dar sus condolencias, así como sus muestras de cariño a los familiares de las víctimas de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), a los que se han acercado uno por uno tras la misa funeral celebrada en el Palacio de los Deportes 'Carolina Marín' de Huelva capital para ofrecer su consuelo en estos duros momentos por los que atraviesan, mientras entre el público se escuchaban "vivas" al rey y la reina.

Tras iniciar los reyes las muestras de aliento a los afectados, que se han prolongado durante más de una hora, algunos de los familiares se ha acercado también al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, mientras que los representantes del Gobierno central, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los ministros de Política Territorial, y de Agricultura Pesca y Alimentación, Ángel Víctor Torres y Luis Planas, respectivamente, se han mantenido en un segundo plano y han permanecido en la grada de autoridades.

Este ha sido el caso de Fidel Sáenz, hijo de Natividad de la Torre, una de las fallecidas del tren Alvia, así como de la abuela de la niña de seis años, única superviviente de su familia, de la que fallecieron sus padres, su hermano y un primo. Con ellos y con otros familiares, tanto los reyes como los Moreno y Miranda han tenido un momento de especialmente emotivo, a los que se han abrazado, al igual que el obispo de Huelva, quien también se ha acercado a la abuela y la pequeña.

Igualmente, algunos de los asistentes a la misa funeral han aplaudido desde la grada el acercamiento de las familias a algunos representantes políticos, como al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que iba acompañado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha abandonado el pabellón un poco antes de que finalizase el acercamiento a las víctimas.

Por otra parte, los familiares han mostrado su gran emoción tras la homilía, con gestos de cercanía entre ellos, dándose abrazos algunos de ellos. Otro de los momentos especialmente emotivos ha sido cuando el obispo de Huelva ha mencionado con sus nombres durante la misa funeral a los 27 fallecidos de la provincia en el accidente.

La celebración comenzó pasadas las 18,00 horas de la tarde y la homilía, así como la despedida a los familiares han durado algo más de hora y media, aunque los asistentes han tardado más de media hora en desalojar el Palacio de los Deportes.

