Los Reyes dormirán en Ceuta tras reunirse con la sociedad ceutí y las autoridades para mostrarles su apoyo

Los Reyes Felipe y Letizia durante su encuentro con la colectividad española residente en Finlandia - CASA S.M. EL REY

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes dormirán en Ceuta al término de la que será su primera visita oficial a esta ciudad autónoma el próximo martes antes de desplazarse al día siguiente a Melilla, donde tampoco han viajado desde la llegada de Felipe VI al trono en junio de 2014, según han confirmado fuentes de Zarzuela.

El viaje de los Reyes se producirá dos meses y medio después de que más de 80.000 migrantes entraran de forma repentina en Ceuta desde Marruecos y en un momento en que la ciudad autónoma aún no ha conseguido recuperar del todo la normalidad, ya que todavía permanecen en ella miles de migrantes si bien desde finales de julio ya han regresado voluntariamente hacia Marruecos más de 10.000.

Con él, Felipe VI y Letizia quieren mostrar su apoyo y solidaridad a los ceutíes tras la situación vivida y el hecho de que hayan decidido pasar la noche en la ciudad autónoma antes de visitar al día siguiente Melilla, es un gesto adicional para visibilizar el particular encaje de este enclave, que el monarca ya ha dejado claro que no solo es frontera de España sino de la UE y por tanto merece la solidaridad de todos los socios en circunstancias como las vividas el pasado julio.

AGENDA DE LA VISITA

La agenda de la visita, en la que estarán acompañados por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, según se adelantó desde el Gobierno, arrancará a las 12.30 en el Ayuntamiento de la ciudad, donde serán recibidos por las autoridades, incluido el presidente, Juan Jesús Vivas. Aquí, además de mantener un encuentro con los miembros del Consejo de Gobierno ceutí, los Reyes recibirán las llaves de la ciudad.

Posteriormente, tienen previsto visitar el Colegio Vicente Aleixandre. La vuelta a clase a principios de septiembre fue un momento especialmente complicado en la ciudad autónoma, por el temor de muchas familias por la seguridad de los menores dado que aún había una importante presencia de migrantes en las calles.

Tras ello, se desplazarán hasta el cementerio de Sidi Embarek donde tendrá lugar un acto ecuménico en homenaje de las alrededor de 140 personas que fallecieron cuando intentaban llegar a nado entre el 30 y el 31 de julio desde Marruecos. Muchos de ellos se encuentran precisamente enterrados en este cementerio musulmán, en tumbas sin nombre ya que no todos han sido identificados.

Para completar la jornada, y en el que sin duda será el acto más emotivo para los Reyes, está previsto un encuentro en el Parador de Ceuta con representantes de la sociedad ceutí. Será aquí donde el Rey podrá dirigirse finalmente a los ceutíes y hacerles llegar en persona todo su apoyo, así como el de la Reina y la Casa Real, después de lo vivido.

PRIMERA VISITA A MELILLA

La agenda para la visita a Melilla, ya el miércoles, repetirá el mismo patrón, en una señal por parte de la Casa del Rey de que se da la misma importancia a esta ciudad autónoma pese a que no vivió la avalancha de migrantes como la de Ceuta el pasado verano pero sí ha sufrido otros episodios dolorosos en el pasado por su situación como ciudad fronteriza.

Así, la llegada de los Reyes a la Asamblea de Melilla está prevista para las 11.45 horas. Aquí tendrán ocasión de reunirse con el Ejecutivo que encabeza Juan José Imbroda e interesarse por las circunstancias particulares de esta ciudad autónoma.

Ya por la tarde, se desplazarán al colegio Pintor Eduardo Morillas, para terminar su primera visita a Melilla con un encuentro con representantes de la sociedad melillense en el Hotel Melilla Puerto. Será aquí donde el monarca dirija unas palabras para completar la visita, según ha informado Zarzuela.

La fecha de la visita, acordada al igual que toda la agenda entre la Casa del Rey y el Gobierno, se produce un día después de la Fiesta Nacional y de la tradicional recepción en el Palacio Real tras el desfile militar. En esta ocasión, en un nuevo gesto hacia ceutíes y melillenses, los Reyes han invitado a representantes de las autoridades y de la sociedad civil de ambas ciudades autónomas.

PRECEDENTE DE JUAN CARLOS I Y SOFÍA

El viaje de la próxima semana a Ceuta y Melilla será el primero desde el efectuado por Juan Carlos I y Sofía en noviembre de 2007. Entonces, también viajaron a ambas ciudades autónomas en días sucesivos pero no pernoctaron en Ceuta, como sí harán en esta ocasión Felipe VI y Letizia.

La agenda de aquel viaje, el primero de un monarca desde la Transición, incluyó igualmente sendos encuentros con las autoridades y con la sociedad civil y los padres del actual Rey también recibieron las llaves de oro de las dos ciudades, además de ser recibidos con honores en ambas.