Rivera descarta volver a la política y dice que su voto para dirigir Ciudadanos es "un secreto a voces"

Albert Rivera, ex presidenbte de Ciudadanos, presenta su nuevo cargo en el bufete Martínez Echevarría Abogados

Albert Rivera, ex presidenbte de Ciudadanos, presenta su nuevo cargo en el bufete Martínez Echevarría Abogados - EUROPA PRESS

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha descartado este lunes volver a la política en activo, ha querido dejar claro que no pretende ser un expresidente que tutela "ni un jarrón chino", y no ha querido pronunciarse abiertamente sobre las primarias entre Inés Arrimadas y Francisco Igea para liderar el partido, si bien ha apuntado que su voto es "un secreto a voces".

Así lo ha señalado durante la rueda de prensa que ha ofrecido para anunciar su fichaje por el bufete de abogados Martínez Echevarría, del que será a partir de ahora su presidente ejecutivo para España y Portugal.

Se trata de la primera comparecencia pública de Rivera después de que el 11 de noviembre dimitiera como líder de la formación naranja tras el batacazo electoral que dejó a Ciudadanos con tan sólo 10 diputados.

"NO HAY QUE SER UN LINCE" PARA SABER A QUIÉN APOYA

Pese a la insistencia de los periodistas por que hablar del proceso de primarias en que se encuentra su partido y, en concreto, sobre si cree que Arrimadas es lo mejor para el Ciudadanos, Rivera ha preferido mantenerse "prudente" aunque ha apuntado que tampoco hace falta ser un "lince" para saber lo que piensa de Ciudadanos y de la actual portavoz parlamentaria.

Ha recordado que su voto, como militante de base, es "secreto" aunque ha apuntado que es "un secreto a voces", insinuando su previsible respaldo a Arrimadas. No ha querido, no obstante, ir más allá porque cree que tiene que ser "respetuoso" con el proceso de primarias. "No pretendo ser un presidente que tutela ni un jarrón chino", ha proclamado.

((((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))