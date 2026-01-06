Robles avisa a EEUU de que "no hay actuaciones legítimas posibles" fuera del ordenamiento jurídico internacional

La princesa Leonor, el Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la ministra de Defensa, Margarita Robles y el ministro de Interior, fernando Grande Marlaska, durante la Pascua Militar, en el Palacio Real, a 6 de enero de 2026, en Madrid (España). La Pascua Milita - Diego Radamés/POOL

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido este martes de que fuera del ordenamiento jurídico internacional "no hay actuaciones legítimas posibles", después de la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela, que se saldó con la detención de Nicolás Maduro.

Así lo ha hecho la ministra en el acto de la Pascua Militar, celebrado en el Palacio Real, donde ha recalcado el compromiso de España "con la defensa de los valores reconocidos en la Constitución, en la Declaración de Derechos Humanos y en el pleno respeto al ordenamiento jurídico internacional, fuera de cuyo marco no hay actuaciones legítimas posibles".

Si bien Robles no ha mencionado concretamente a Venezuela, España ya había rechazado la intervención estadounidense en Caracas y pidió una solución pacífica a la situación. La UE, además, pidió que se respete el derecho en el país caribeño.

El acto ha arrancado a mediodía con la llegada de los Reyes y la Princesa de Asturias a la Plaza de la Almudena. Tras ello, han accedido a la Plaza de la Armería, donde han saludado a Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón. El presidente, Pedro Sánchez, no ha acudido al acto por asistir a una reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania en París.

Tras el himno y una salva de 21 cañonazos, el Rey ha pasado revista a la formación. A continuación, junto a la Reina y la Princesa Leonor, han accedido al Palacio Real. Don Felipe, en su calidad de capitán general de las Fuerzas Armadas, ha impuesto condecoraciones militares a civiles y miembros de los tres ejércitos que se han hecho acreedores de ellas durante el último año, tras los pertinentes saludos a los asistentes en el Salón del Trono.

La celebración de la Pascua Militar tiene su origen en el reinado de Carlos III. El monarca quiso celebrar con ello que el 6 de enero de 1782 se recuperó la localidad menorquina de Mahón, hasta ese momento en poder de los ingleses.

