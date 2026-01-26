Robles censura que Trump quiera convertirse en el "gendarme" del mundo y defiende la contribución de España a la OTAN

La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside el acto de imposición de condecoraciones con motivo de la DANA 2024, a 14 de enero de 2026, en Madrid (España). Las condecoraciones reconocen a personal militar de la Unidad Militar de Emergencias y se hac - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha cargado este lunes contra Donald Trump por querer convertirse en el "gendarme internacional", y ha defendido la contribución de España a la OTAN, después de que el presidente de Estados Unidos volviera a arremeter contra España por no destinar el 5% del PIB a seguridad y defensa.

Así lo ha hecho en una entrevista concedida a 'Espejo Público' en 'Antena 3', recogida por Europa Press, donde ha lamentado algunas de las últimas acciones de Trump, como las amenazas a Groenlandia, la intervención de Estados Unidos en Venezuela y el despliegue del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minnesota.

"No puede ser que haya un presidente, aunque sea el presidente de Estados Unidos, país al que respetamos, queremos y apreciamos, que se pueda convertir en el gendarme internacional", ha señalado la ministra.

Sobre la contribución de España, Robles ha replicado a Trump que "le falta información" y le ha instado a preguntar a los dirigentes de países que acogen a tropas españolas desplegadas en el marco de la Alianza Atlántica, como Letonia, Lituania, Estonia, Rumanía o Turquía, y si están agradecidos por la colaboración española.

Además, ha remarcado el "importantísimo esfuerzo" acometido en materia de inversión, habida cuenta de que España ha alcanzado el 2% del PIB destinado a defensa en 2025.

Asimismo, ha recriminado a Trump sus "inaceptables" declaraciones en las que desestimaba la contribución de los aliados en Afganistán y le ha pedido "respeto" por los 102 militares fallecidos allí "cumpliendo con su obligación".

CASI DOSCIENTOS MUERTOS

"No se puede decir frívolamente que los aliados no estuvieron", ha insistido, y ha recordado que España permaneció allí hasta el último momento, realizando evacuaciones. "España cumple, 175 muertos españoles (en misiones OTAN) ha habido", ha resumido la ministra.

Sobre el envío de tropas a Groenlandia, Robles se ha mostrado cautelosa sobre las decisiones que puedan tomarse, en el marco de las amenazas de Trump, y ha pedido sobre todo esperar a Dinamarca, "que es quien tiene que marcar la línea".

No obstante, ha puesto de relieve que "las vías diplomáticas son siempre las mejores" y ha puesto el foco en "la superioridad militar" de Estados Unidos, que es "tremenda". "Eso sería, por decirlo de alguna manera, el final de la Alianza Atlántica", ha agregado, incidiendo en que es "incomprensible" que un aliado amenace a otro.

Trump anunció un acuerdo con el jefe de la Alianza, Mark Rutte, del que aún se desconocen los términos. Pero Robles ha recordado que, en este marco, los aliados se inclinan más por conformar una misión integrada por tropas de los Estados aliados para velar por la seguridad del Ártico.