Robles no descarta que España participe en una misión de vigilancia en Groenlandia pero pide prudencia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha descartado este jueves que España pueda participar en una misión de vigilancia en Groenlandia, pero ha apelado a la prudencia y ha pedido "no precipitar acontecimientos", en el marco de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a ese territorio.

Se trata de una misión de reconocimiento inscrita en un ejercicio militar danés en el que, por el momento, participan Francia, Suecia, Alemania y Noruega. Estos aliados anunciaron su participación tras el fracaso de las conversaciones del miércoles entre Trump y las autoridades danesas y groenlandesas, en las que el presidente estadounidense insistió en su pretensión de anexionarse la isla alegando razones de "seguridad" frente a China y Rusia.

DECISIÓN ENTRE ESTE JUEVES Y EL VIERNES

Robles no ha descartado la participación de España en el ejercicio, cuya misión sería "reforzar la vigilancia" en Groenlandia, y ha deslizado que la decisión se tomará entre este jueves y el viernes porque hay contactos con los socios.

"Vamos a ver a lo largo de hoy y mañana por la mañana (...) estos días hay reuniones y vamos a ver cómo avanza todo y en función de eso tomaremos decisiones", ha señalado la titular de la cartera de Defensa en declaraciones a los medios en el Congreso.

En cualquier caso, ha subrayado que España está alineada "con los demás aliados". "Estamos permanentemente de acuerdo con los demás aliados e iremos viendo a lo largo del día de hoy", ha incidido. Pero ha aprovechado para pedir "prudencia, discreción y no precipitar acontecimientos".

Requerida por si una eventual invasión estadounidense de Groenlandia significaría el fin de la OTAN, Robles ha rechazado este extremo. "No lo creo, sinceramente creo que es inaceptable y gravísimo (la anexión) pero no creo que estemos en ese supuesto", ha rematado.

SUGERENCIAS SOBRE LOS FLANCOS DE LA OTAN

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, también ha aludido a la situación de la isla en declaraciones a los medios antes de su entrada al Pleno del Congreso, donde comparecerá para dar cuenta de la posición de España respecto a Venezuela.

Albares ha sostenido la importancia del diálogo, la diplomacia y el orden internacional basado en reglas para resolver "cualquier diferencia o sugerencia" sobre la seguridad en el Ártico, incidiendo en que si cualquier aliado quiere proponer "dudas o matices" en la mejora sobre alguno de los flancos de la Alianza Atlántica "no hay ningún problema en discutirlo".

"Si hay nuevas amenazas para la seguridad o amenazas que se han reforzado, o si alguien considera que, por decirlo coloquialmente, se han bajado los brazos", ha explicado el ministro, y como muestra ha mencionado a España, que introdujo la seguridad del flanco sur en el concepto estratégico que salió de la cumbre de Madrid.

"Consideramos que había nuevas amenazas que podían potencialmente venir desde el flanco sur y que no estaban suficientemente recogidas en el concepto estratégico, y el resto de los aliados lo entendieron perfectamente y así ha quedado reforzado ese flanco sur", ha insistido.

En este contexto, Albares ha recordado que los groenlandeses rechazan una eventual intervención estadounidense en el territorio y han dejado claro que quieren seguir siendo un Estado asociado a Dinamarca. "Por lo tanto, nuestra solidaridad con Dinamarca y con su integridad territorial", ha indicado, tildado de "impensable" la posibilidad de que Donald Trump se anexione la isla.