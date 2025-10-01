Robles pide a los miembros de la flotilla valorar el riesgo de entrar en la zona de exclusión

Dice que el buque 'Furor' solo entrará para labores de salvamento

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido a los miembros de la flotilla que se dirige a Gaza que valoren el riesgo que asumen al entrar en la zona de exclusión marcada por Israel.

Lo ha dicho este miércoles en declaraciones a la prensa antes de participar en una charla en el Cercle d'Economia, en las que ha añadido que "es su responsabilidad, el riesgo que asumen personalmente, el riesgo en el que pueden poner a otras personas".

Robles ha insistido en que el buque español 'Furor' no entrará en la zona de exclusión salvo "en caso de absoluta necesidad, si hubiera labores de salvamento".

HAY QUE PONE EN LA BALANZA LA RESPONSABILIDAD

"Entendemos que la labor que realiza la flotilla de llevar alimentos y de llevar medicamentos es importante, pero creemos que hay que en este momento poner en una balanza la responsabilidad. Hay un riesgo para las vidas de las personas que están en la flotilla y también en su caso del 'Furor'", ha dicho.

Ha dicho que no es "quién para decirle a la flotilla" lo que debe hacer, pero que deben tener en cuenta que pueden poner en riesgo la vida de muchas personas, en sus palabras.

SITUACIÓN MONITORIZADA

Robles ha asegurado que el buque 'Furor' "tiene perfectamente monitorizada toda la situación" junto a un helicóptero que va a bordo.

Ha explicado que el 'Furor' "va a llegar hasta la zona de exclusión y se quedará un poco antes de llegar a la zona de exclusión", marcada por el Gobierno de Israel.

El barco se quedará en la zona "para ayudar si fuera necesario o en función de salvamentos, pero sin entrar en la zona de exclusión".