Rohani critica la "estúpida" retirada de EEUU del acuerdo nuclear y advierte contra prorrogar el embargo de armas a Irán

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Hasán Rohani, ha criticado este miércoles la "estúpida" retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear firmado en 2015 y ha advertido contra una posible prórroga del embargo de armas aplicado por Naciones Unidas al país, que expira en octubre, ante las presiones de Washington para renovarlo.

Rohani ha indicado que "los estadounidenses adoptaron la muy estúpida decisión" de abandonar el acuerdo "bajo presiones de extremistas en Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí y por la oposición de (Donald) Trump al expresidente", en referencia a Barack Obama, quien firmó el pacto nuclear.

"Pensaban que Irán se retiraría de forma instantánea del acuerdo y que el caso sería llevado ante el Consejo de Seguridad de la ONU y que todos los logros del acuerdo serían puestos en peligro en una noche, pero el sueño de Trump no se hizo realidad", ha sostenido.

En este sentido, ha resaltado que "Estados Unidos no ha tenido éxito en ninguna de sus posturas" desde su retirada del acuerdo en marzo de 2018. "Intentaron convencer a los europeos para que se unieran a ellos, intentaron formular un nuevo acuerdo, intentaron una reunión en la ONU con Trump participando, todo en vano", ha dicho.

Rohani ha resaltado que "a día de hoy, Estados Unidos siente que Irán tendrá éxito durante los últimos meses, según el acuerdo nuclear y la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU y que el embargo de armas será retirado, por lo que el país podrá comprar las armas adquiridas o exportarlas".

"Han pasado dos meses desde que los estadounidenses se han despertado de su profundo sueño y se han dado cuenta de su grave error por salirse del acuerdo", ha manifestado, al tiempo que ha apuntado que "la respuesta" de Irán si hay una prórroga del embargo "será la mencionada en las cartas" a los líderes del resto de países firmantes.

El presidente iraní no ha dado detalles sobre el contenido de estas misivas, si bien ha asegurado que "explicó" en ellas que "esta medida tendrá consecuencias peligrosas", según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr.

"Irán no aceptará la violación de la resolución 2231 porque retirar el embargo es un derecho inherente", ha manifestado, antes de puntualizar que "una postura inteligente de Estados Unidos sería volver al acuerdo, arrepentirse y compensar las pérdidas, pero los que gobiernan en la Casa Blanca no tienen tanta sabiduría".

Las palabras de Rohani han llegado un día después de que el ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, pidiera al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, que "se lea la resolución 2231" antes de pedir una prórroga del embargo.

Así, recordó que "el acuerdo nuclear es parte de la 2231, por eso tiene 104 páginas y por eso no se lo ha leído". "La 2231 para tontos: No existiría sin el acuerdo nuclear. Estados Unidos la violó y evitó que otros la cumplieran. Estados Unidos no tiene papel alguno", zanjó.

EEUU PREPARA UN ARGUMENTO LEGAL

Según las informaciones facilitadas la semana pasada por el diario estadounidense 'The New York Times', el Gobierno de Estados Unidos está preparando un argumento legal para defender que sigue siendo parte del acuerdo nuclear con el objetivo de lograr que el Consejo de Seguridad de la ONU extienda el embargo de armas y aplicar más sanciones contra el país.

La estrategia en la que trabaja Pompeo busca impedir la exportación de armas convencionales a Irán tras el fin del embargo en octubre defendiendo que el país norteamericano aún es "un Estado participante" en el acuerdo nuclear.

"No podemos permitir que Irán compre armas convencionales en seis meses. El (ex) presidente (Barack) Obama no debió haber acordado nunca un fin del embargo de armas de Naciones Unidas", dijo Pompeo, quien agregó que Washington "está preparado para ejercer todas las opciones diplomáticas para garantizar que el embargo de armas sigue en pie en el Consejo de Seguridad de la ONU".

Pese a la retirada de Estados Unidos del acuerdo, el resto de firmantes --Irán, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania-- mantuvieron su compromiso con el mismo, si bien Teherán ha ido retirándose de sus compromisos en denuncia por lo que describe como una inacción del resto de partes para contrarrestar las sanciones estadounidenses.