Rosa María Payá reprocha al Gobierno español que "haya ignorado el sufrimiento de Cuba" y espera un cambio tras el 29N

Archivo - La opositora cubana Rosa María Payá (archivo) - Alie Skowronski / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La opositora cubana Rosa María Payá ha reprochado al Gobierno español que "haya ignorado el sufrimiento de Cuba" y ha expresado su esperanza de que después de las elecciones previstas para el próximo 29 de noviembre haya un cambio.

"Es inconcebible la manera en la que el Gobierno español actual ha ignorado el sufrimiento del pueblo cubano", ha declarado en una entrevista con el periódico venezolano 'El Nacional'. De hecho, reprocha al Ejecutivo que haya favorecido el crecimiento del comunismo y de las izquierdas en Latinoamérica.

"Le quedan unos días. Ojalá recapaciten, porque el cambio en Cuba va a suceder con o sin el apoyo de Europa. Uno solo puede esperar que, cuando eso pase, los españoles y los europeos estén del lado del pueblo cubano", ha argumentado desde Madrid.

Así, Payá espera que el 29 de noviembre los españoles "voten por la libertad". "No tengo dudas de que van a votar por la libertad. Espero que el nuevo gobierno español esté, desde el día uno, del lado del pueblo cubano y que sea audaz ante la Unión Europea para cambiar la posición de silenciamiento e inacción del Ejecutivo comunitario con respecto a la dictadura cubana", ha apuntado.

Asimismo, Payá ha recordado que "España es la segunda nación del mundo con la diáspora cubana más grande", pero también cuenta con presencia de la "familia real castrista". "Los activos que tiene la familia real castrista en Madrid y en el resto del mundo pertenecen al pueblo cubano y deben ser congelados", ha apelado.

Payá se ha referido también a otros países que considera aliados para impulsar un cambio en Cuba, "principalmente de Estados Unidos que es, en este momento, el mejor aliado del pueblo cubano, y que está tomando acciones que buscan aumentar la presión sobre los criminales que están en el poder".

"También gobiernos como los de Costa Rica y Ecuador, que han roto relaciones diplomáticas o han cambiado su posición con respecto al régimen cubano", ha planteado.

ACUERDO DE LIBERACIÓN

En clave más estrictamente cubana, Payá ha defendido el denominado Acuerdo de Liberación pactado por las principales fuerzas democráticas cubanas y presentado en Madrid tras su firma el 2 de marzo en Miami por diversas organizaciones opositoras-encabezadas por Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) y Pasos de Cambio-- y ratificado en mayo en Madrid.

Este acuerdo recoge unos "términos mínimos" que prevén en primer lugar la salida de los Castro del poder, entendido como el grupo de generales que gobiernan la isla desde hace 67 años. "Son incompatibles con un proceso de transición real que termine en elecciones libres", ha señalado.

En segundo lugar, defienden la neceisdad de liberar a los presos políticos, algo que podría materializarse "en 24 horas". "Las puertas de esas mazmorras se pueden abrir en 24 horas y los más de 1.300 prisioneros y prisioneras políticos cubanos deben estar en libertad", ha señalado.

Asimismo pide poner fin a la "represión". "No hay transición con represión. El fin de la represión significa garantizar de inmediato ciertos derechos fundamentales que son esenciales en un proceso real de transición a la democracia", ha argumentado.

"Esas son las condiciones que garantizan que comienza un proceso real hacia el cambio, un proceso que va a requerir la participación de muchos cubanos, de todos los cubanos que quieran formar parte de él", tanto de dentro de la isla como del exilio, ha planteado.

Esta transición permitiría abrir la puerta a una salida a la "catástrofe humanitaria" que vive el pueblo cubano. "El año pasado murieron el doble de personas de las que nacieron en Cuba. La gente se está muriendo", ha denunciado.

Rosa María Payá es hija del opositor cubano Oswaldo Payá, muerto en julio de 2012 en Cuba en un accidente de tráfico de un vehículo conducido por Ángel Carromero, entonces secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid. El opositor cubano Harold Cepero también falleció, mientras que Carromero y el sueco Aron Modig sobrevivieron con heridas leves.