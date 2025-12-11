Rosalía agota las entradas para sus 4 conciertos en Barcelona

Archivo - La cantante Rosalía durante el photocall previo a la entrega de Los40 Music Awards Santander 2025, en el Roig Arena, a 7 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Esta edición marca el 20º aniversario de los premios, cons - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La artista catalana Rosalía ha agotado las entradas para los cuatro conciertos previstos en abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona incluidos en su gira mundial 'Lux Tour 2026', informa el recinto en su página web.

Los conciertos en el Sant Jordi de Barcelona se harán el 13, 15, 17 y 18 de abril para presentar 'Lux', en una gira que también incluye cuatro fechas en el Movistar Arena de Madrid el 30 de marzo, 1, 3 y 4 de abril.

El 'Lux Tour 2026' arrancará el 16 de marzo en Lyon (Francia) y pasará por ciudades europeas como París, Zurich, Milán, Lisboa, Ámsterdam, Amberes, Colonia, Berlín y Londres, antes de saltar a Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.