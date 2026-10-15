Rota (Cádiz) da la bienvenida al sexto destructor de la US Navy desplegado y refuerza el escudo antimisiles de la OTAN

La tripulación del destructor 'USS John Basilone' (DDG 122) en la recepción oficial en la Base Naval de Rota (Cádiz) - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

ROTA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La marina de Estados Unidos ha completado el despliegue escalonado pactado por los gobiernos de España y de Estados Unidos para reforzar el escudo antimisiles de la OTAN en el sur de Europa, en la Base Naval de Rota (Cádiz), al sumar un sexto destructor, el 'USS John Basilone' (DDG 122), cuyo acto de recibimiento oficial ha tenido lugar este jueves con la presencia, entre otros, de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En este acto institucional, el capitán de fragata T. Max Murphy, comandante del 'John Basilone', ha señalado que la presencia de este sexto buque es fruto del "arduo trabajo" de la tripulación "comprometida a ambos lados del Atlántico".

La dotación del 'John Basilone' "se enorgullece de incorporarse a la fuerza de combate de élite de la Sexta Flota" de la marina de Estados Unidos, ha aseverado el comandante, afirmando que su tripulación "está preparada para defender los intereses de la nación, apoyar a nuestros socios en tiempos de paz, disuadir la agresión en todos los rincones de la región y luchar y vencer cuando se le requiera".

El militar ha tenido también palabras para sus "anfitriones españoles", a quien les ha dicho que "estamos deseando sumergirnos en vuestra hermosa tierra y cultura, y compartir con vosotros nuestra propia cultura y tradiciones", esperando además "continuar la larga y fructífera relación" entre la marina norteamericana y la Armada.

Por su parte, el capitán de navío Charles Chmielak, comandante de las Actividades Navales de EEUU en España y de la Estación Naval de EEUU en Rota, ha manifestado que la presencia española en este recibimiento "representa el estrecho vínculo que une a nuestras dos comunidades, así como los sólidos lazos de amistad, respeto y colaboración que, con encuentros como este, se ven fortalecidos".

"Hoy se abre un nuevo y emocionante capítulo, no solo para este buque y su tripulación, sino para toda nuestra comunidad", ha indicado, apuntado también a que la llegada del 'John Basilone' supone "un hito importante para Rota", ya que "completa la ampliación de la presencia de destructores desplegados en primera línea", que pasa de cuatro a seis buques. Estos seis destructores, ha continuado, "refuerzan la capacidad de nuestra Marina para responder cuando se nos requiera y para operar junto a nuestros aliados y socios en toda Europa y África".

A la tripulación del buque norteamericano le ha reconocido que el cambio de puerto base "es mucho más que un simple traslado", asegurándoles que su labor desde la Base Naval es que "esa transición sea lo más fluida posible".

"Queremos que disfrutéis de todo lo que Rota y España tienen que ofrecer, que establezcáis relaciones con nuestros amigos y vecinos españoles, y que recordéis vuestra estancia aquí como una de las destinaciones más memorables de vuestra carrera en la US Navy", les ha dicho.

Sobre la ciudad gaditana de Rota, ha destacado que "durante décadas" los militares estadounidenses y españoles, los civiles y sus familias "han convivido y trabajado codo con codo, forjando una relación basada en la amistad, la confianza y la cooperación". "Esa duradera alianza entre Estados Unidos y España sigue siendo fundamental para nuestra presencia aquí y la tripulación del 'John Basilone' y sus familias se convierten en los miembros más recientes de esa comunidad", ha concluido.

Durante la ceremonia, la ministra ha hecho hincapié en la importancia de la defensa antiaérea en la situación internacional y ha destacado las buenas relaciones de España y EEUU, tanto bilaterales como en el marco de la OTAN. "Vivimos momentos muy difíciles, de ahí la importancia de colaborar para trabajar por la paz", ha señalado.

DISUASIÓN ESTRATÉGICA Y COOPERACIÓN

La llegada del 'USS John Basilone' obedece al cumplimiento del acuerdo que en 2022 firmaron España y Estados Unidos en el marco de la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid. Con él se materializa el compromiso de España y Estados Unidos por ampliar de cuatro a seis las unidades antimisiles desplegadas de forma estable en Rota.

El acuerdo, que supone un hito para la defensa aérea y la seguridad colectiva de los países aliados, confirma la posición estratégica de España y de la Base Naval de Rota como un "pilar fundamental" en el dispositivo de seguridad de la Alianza Atlántica.

El 'USS John Basilone', con una dotación de 300 marinos estadounidenses, procede de Mayport (Florida) y será el buque más avanzado de la Sexta Flota en la base española. Su llegada supone, además de la mejora de las capacidades operativas y de adiestramiento, un importante impacto en la economía, teniendo en cuenta las oportunidades de empleo que generará su logística y mantenimiento.

La Armada, a través de la 41 Escuadrilla de Escoltas, actúa como escuadrón anfitrión del Escuadrón de Destructores 60, del que forma parte el nuevo buque y que se enmarca en la Bilateral Training and Exercise Conference (BTEC), cuyos orígenes datan de 1952.

Esta colaboración busca un mayor alistamiento, un adiestramiento más eficiente y una mayor interoperabilidad entre ambas armadas.

Cada destructor está hermanado con una fragata española, que en esta ocasión será la fragata 'Numancia'. Este hermanamiento incluye contactos semanales entre mandos, ejercicios conjuntos en la mar, adiestramiento con helicópteros MH-60R, actos sociales y protocolarios y servicios de apoyo, como la gestión de las zonas de tiro en el Golfo de Cádiz.

USS JOHN BASILONE

El 'USS John Basilone' (DDG 122), el destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke, está ya en su nuevo puerto en la Base Naval de Rota, uniéndose a las fuerzas navales estadounidenses desplegadas que operan en Europa, con el que se completa la cifra de seis destructores conforme a los acuerdos bilaterales entre España y Estados Unidos.

Se suma a las unidades asignadas al comandante de la Fuerza de Tarea 65 y del Escuadrón de Destructores 60, apoyando operaciones de seguridad marítima regional y oportunidades de entrenamiento rutinario junto a aliados de la OTAN y socios de la región.

Puesto en servicio a finales de 2024, el 'John Basilone' es un destructor de misiles guiados multimisión capaz de realizar operaciones de defensa aérea, guerra antisubmarina y guerra antisuperficie.

El buque, que ha cambiado de puerto base desde la Estación Naval de Mayport en Florida, rinde homenaje al sargento primero del Cuerpo de Marines de EEUU, que recibió la Medalla de Honor por sus actos en la Batalla de Guadalcanal en 1942 y que fue condecorado a título póstumo con la Cruz de la Marina por su valentía en la Batalla de Iwo Jima en 1945. Fue el único marine de rango alistado en la Segunda Guerra Mundial que recibió ambas condecoraciones.

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