El héroe de 'Hotel Ruanda' niega en su juicio ser ruandés pide ser trasladado a Bélgica

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Paul Rusesabagina, mundialmente conocido como el héroe cuya historia se narra en la película 'Hotel Ruanda', ha denunciado el juicio contra él por terrorismo, que arrancó el miércoles, y ha pedido ser trasladado a Bélgica tras negar que sea ya ciudadano ruandés.

Rusesabagina ha indicado que el tribunal no tiene autoridad para juzgarle argumentando que es ciudadano belga, dado que renunció a su nacionalidad ruandesa, según ha informado el diario 'The New Times'. Así, ha pedido ser enviado a Bélgica para ser juzgado.

"No soy ruandés, soy un rehén belga. Fui secuestrado y ahora estoy siendo retenido", ha dicho durante la vista ante el Alto Tribunal para Crímenes Internacionales y Transfronterizos, celebrada en una sala del Supremo para garantizar el distanciamiento físico a causa de la pandemia de coronavirus.

En este sentido, ha explicado que en 1996 entregó en Bélgica sus documentos de identidad ruandeses tras llegar al país para pedir asilo y ha agregado que nunca reclamó que le fueran devueltos, tal y como ha recogido la cadena de televisión británica BBC.

Sin embargo, la fiscal Angelique Habyarimana ha resaltado que ser belga no arrebata a los tribunales el derecho a juzgarle, dado que los crímenes que se le imputan fueron cometidos en el país africano, al tiempo que ha agregado que no hay pruebas de que Rusesabagina haya rechazado su nacionalidad.

La Fiscalía ha rechazado además que existan tensiones con Bélgica en torno al arresto de Rusesabagina y ha agregado que Bruselas "ha ayudado mucho" en las investigaciones". "Enviaron todos los documentos, incluidas conclusiones de sus propias investigaciones", ha desvelado Habyarimana.

El arresto de Rusesabagina tuvo lugar en circunstancias aún no aclaradas --su familia llegó a hablar de secuestro--, ya que le perdió la pista en Dubái. El presidente ruandés, Paul Kagame, ha negado que fuera raptado y ha apuntado a un posible engaño para que volviera al país.

Por su parte, Callixte Nsabimana, otro de los acusados en el juicio, ha criticado a Rusesabagina por decir que no es ruandés. "Le conozco bien. Fui su vicepresidente (en el Movimiento Ruandés para el Cambio Democrático). ¿Cómo puede decir que no es ruandés cuando al lanzarse el grupo rebelde --el Frente de Liberación Nacional (FLN)-- su objetivo era ser presidente de Ruanda?", ha dicho.

El propio Rusesabagina reconoció a finales de septiembre sus lazos con el FLN, si bien esgrimió que su papel era únicamente de carácter "diplomático". Así, dijo que el MRDC creó el FLN "como un brazo armado, no como un grupo terrorista como afirma el fiscal". "No niego que el FLN cometió crímenes, pero mi papel era la diplomacia", destacó.

Rusesabagina es mundialmente conocido después de que su historia quedara recogida en la película 'Hotel Ruanda'. Como gerente en funciones del hotel Mille Collines, en Kigali, consiguió proteger dentro del establecimiento a más de 1.200 tutsis y hutus moderados durante el genocidio de 1994 --en el que fueron masacrados cerca de 800.000 tutsis y hutus moderados-- aprovechando sus contactos.