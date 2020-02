Ruanda.- Imputado un ruandés en EEUU por mentir sobre su papel en el genocidio en Ruanda al pedir la ciudadanía

Publicado 07/02/2020 20:36:54 CET

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han imputado a un ruandés por mentir sobre su papel en el genocidio en 1994 al presentar los documentos para reclamar la ciudadanía en el país norteamericano.

El Departamento de Justicia ha indicado que el hombre, Idrissa Gasana, de 53 años, supuestamente dio "información falsa y fraudulenta sobre hechos materiales en su petición para su naturalización como ciudadano de Estados Unidos".

Así, ha subrayado que, según la legislación vigente, Gasana no podía optar a la naturalización en el momento en el que hizo la petición "dado que participó en el genocidio en Ruanda".

El hombre, que fue arrestado el jueves, se encuentra bajo custodia de cara a la vista sobre el caso que se celebrará el 11 de febrero. "Una imputación es simplemente una acusación y el acusado es considerado inocente hasta que se pruebe que es culpable", ha remachado.

El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional para la Lucha contra el Genocidio de Ruanda, Jean-Damascene Bizimana, ha aplaudido la imputación y ha recordad que "el genocidio es un crimen internacional punible por las convenciones internacionales".

Por ello, ha criticado a "países como Francia, Bélgica y Reino Unido, que insisten en no enviar de vuelta a los sospechosos una vez que han obtenido la ciudadanía", según ha informado el diario ruandés 'The New Times'.

"Estados Unido es diferente en eso y cuando descubre que te dieron ciudadanía según una información falsa, la anulan y te deportan. Eso nos ayuda a hacer que rindan cuentas los que cometieron genocidio", ha zanjado.

Alrededor de 800.000 ruandeses, la inmensa mayoría de ellos tutsis y hutus moderados, fueron asesinados por extremistas hutu durante cerca de tres meses en 1994. Ruanda ha acusado a París de complicidad en lo sucedido, algo rechazado por el Gobierno francés.