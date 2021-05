Kagame dice que "hay una base para construir una buena relación" con Francia tras el 'Informe Duclert'

Archivo - El presidente de Ruanda, Paul Kagame - -/Rwandan President Official Fli / DPA - Archivo

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, ha indicado que Kigali y París "hay una base para construir una buena relación", tras la publicación del 'Informe Duclert' en Francia, que contempla el papel de París durante el genocidio de 1994.

Kagame ha sostenido en una entrevista concedida a France 24 y Radio France Internationale que ambos países tienen "una oportunidad" para mantener esta relación, "como debería haber sido en el pasado". "El resto podemos dejarlo atrás. No se puede olvidar, pero se puede perdonar y seguir adelante", ha añadido.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el informe "es un gran paso adelante" y ha resaltado que "la verdad ha podido ser establecida por dos comisiones, una francesa y una ruandesa". "Por primera vez hay convergencia", ha aplaudido.

El mandatario ruandés ha resaltado que, si bien el 'Informe Duclert' no ha determinado la complicidad de Francia en el genocidio, "lo más importante ha quedado cubierto". "La gran y agobiante responsabilidad de Francia ha sido reconocido. Eso es enorme, ya es decir mucho", ha argüido.

"Puedo adaptarme a las conclusiones de ese informe", ha apuntado. "No soy yo quien debe decir lo que deberían haber puesto en sus conclusiones. Son dos comisiones de investigación independientes, aunque tengo mi opinión, ya que viví estos acontecimientos", ha explicado.

Por ello, Kagame ha incidido en que pedir disculpas a Ruanda "es una decisión que depende de Francia y que valorará según sus intereses". "Nunca pediré a alguien que me presente sus excusas", ha puntualizado, tal y como ha recogido Radio France Internationale.

Kagame ha aplaudido además la detención en Francia de Félicien Kabuga, considerado el principal financiador del genocidio, algo que ha descrito como "un buen comienzo". "Hay varios supuestos genocidas viviendo en Francia y sus casos no fueron tratados de forma correcta", ha lamentado.

El magnate estaba en busca y captura de Interpol por orden de Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), que le acusa de siete cargos genocidio y crímenes contra la Humanidad por los sucesos de 1994. Kabuga fue detenido en mayo de 2020 a las afueras de París, donde vivía con una identidad falsa, tras más de dos décadas huido, y ha sido trasladado a La Haya para ser juzgado por el Mecanismo Residual para los Tribunales Penales Internacionales (MTPIR).

Kagame ha confirmado además que Kigali ha pedido la extradición de Agatha Habyarimana, esposa del presidente ruandés Juvénal Habyarimana, muerto en un ataque contra su avión en abril de 1994, considerado el catalizador del genocidio desencadenado por los hutus.

Alrededor de 800.000 ruandeses, la inmensa mayoría de ellos tutsis y hutus moderados, fueron asesinados por extremistas hutu durante cerca de tres meses en 1994. A día de hoy todavía se están descubriendo fosas comunes, especialmente desde que los condenados que han cumplido sus penas han aportado información sobre el lugar en el que enterraron o abandonaron a sus víctimas.

JUICIO JUSTO PARA RUSESABAGINA

Por otra parte, ha hecho hincapié en que espera un juicio justo para Paul Rusesabagina, mundialmente conocido como el héroe cuya historia se narra en la película 'Hotel Ruanda', antes de recalcar que es un "criminal".

"Quiero ver un juicio justo. No es Reino Unido, Estados Unidos o la Unión Europea (UE). ¿Por qué creen que ser justo es algo que pertenezca a Europa, Estados Unidos o cualquiera que no seamos nosotros?", se ha preguntado. "¿Lo único que puede ser justo en Ruanda o África tiene que ser supervisado por Europa, Estados Unidos u otro lugar? No", ha zanjado.

Las autoridades han imputado a Rusesabagina por cargos de terrorismo y financiación del terrorismo por sus lazos con el Frente de Liberación Nacional (FLN), brazo armado del Movimiento Ruandés para el Cambio Democrático (MRDC), del que era presidente, si bien ha rechazado comparecer en las vistas argumentando que el proceso no será justo.

El propio Rusesabagina reconoció a finales de septiembre de 2020 sus lazos con el FLN, si bien esgrimió que su papel era únicamente de carácter "diplomático". Así, dijo que el MRDC creó el FLN "como un brazo armado, no como un grupo terrorista como afirma el fiscal". "No niego que el FLN cometió crímenes, pero mi papel era la diplomacia", destacó.

El propio Rusesabagina reconoció a finales de septiembre de 2020 sus lazos con el FLN, si bien esgrimió que su papel era únicamente de carácter "diplomático". Así, dijo que el MRDC creó el FLN "como un brazo armado, no como un grupo terrorista como afirma el fiscal". "No niego que el FLN cometió crímenes, pero mi papel era la diplomacia", destacó.

Rusesabagina es mundialmente conocido después de que su historia quedara recogida en la película 'Hotel Ruanda'. Como gerente en funciones del hotel Mille Collines, en Kigali, consiguió proteger dentro del establecimiento a más de 1.200 tutsis y hutus moderados durante el genocidio de 1994.