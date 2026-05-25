Rubio destaca el apoyo regional a la última propuesta de EEUU a Irán y se muestra esperanzado con la reapertura de Ormuz

May 12, 2026, Washington, District Of Columbia, United States: U.S. Secretary of State MARCO RUBIO leaves the White House with President DONALD TRUMP as they depart for China. - Europa Press/Contacto/Matt Kaminsky

Alega que las negociaciones en Líbano van "por separado" y que "mientras exista un Hezbolá armado, será difícil lograr la paz"

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado este lunes que la última propuesta enviada por Washington a Irán "para abrir el estrecho" y para "entablar una negociación real" sobre el programa nuclear iraní tiene "mucho apoyo" tanto en los países del golfo Pérsico --Teherán aparte-- como "a nivel mundial", una coyuntura ante la que se ha mostrado esperanzado de alcanzar un acuerdo.

"Tenemos lo que creo que es una propuesta bastante sólida sobre la mesa en cuanto a su capacidad para abrir el estrecho, lograr la apertura del estrecho y entablar una negociación real, significativa y con plazos definidos sobre el tema nuclear. Y esperemos que podamos lograrlo", ha declarado Rubio a los medios desde la capital de India, Nueva Delhi, donde se encuentra en viaje oficial.

La propuesta, ha asegurado, "cuenta con mucho apoyo en el golfo (Pérsico)", así como "a nivel mundial" y "en todos los países" con los que Washington se ha puesto en contacto. "No solo es muy razonable, sino que es lo correcto para el mundo", ha subrayado el jefe de la diplomacia estadounidense.

"Pensábamos que tendríamos noticias anoche, o quizás hoy", ha anotado al inicio de su intervención, si bien ha instado a los medios presentes a no darle "demasiada importancia", concediendo que "se tarda un poco en recibir respuesta".

Con todo, el secretario de Estado ha afirmado que el presidente estadounidense, Donald Trump, "no tiene prisa" y "no va a firmar un mal acuerdo". "Vamos a darle a la diplomacia todas las oportunidades para que tenga éxito antes de explorar las alternativas", ha agregado.

"MIENTRAS EXISTA UN HEZBOLÁ ARMADO", LA PAZ EN LÍBANO "SERÁ DIFÍCIL"

Por otra parte, preguntado por Líbano, Rubio ha indicado que es una negociación que Washington está abordando "por separado", trayendo a colación la existencia de un "alto el fuego de 45 días", si bien los combates entre el partido-milicia chií libanés y el Ejército de Israel no han cesado, como tampoco los bombardeos de este último contra Líbano.

Alegando desarrollar "conversaciones diarias entre el Gobierno de Líbano e Israel", el jefe de Exteriores estadounidense ha subrayado que "el problema es Hezbolá", al que ha acusado de "pedir el derrocamiento del Gobierno libanés", como hiciera horas antes en un comunicado difundido por el Departamento de Estado después de que el líder del citado grupo, Naim Qasem, advirtiera que su estructura haría frente a "quienquiera que se enfrente" a Hezbolá "junto a Israel", en un discurso en rechazo del desarme de la formación.

"Esto nos recuerda con quién estamos tratando: un grupo afín a Irán, al 100%", ha argüido antes de afirmar que, "mientras exista un Hezbolá armado, será difícil lograr la paz en Líbano". "No solo atacan a Israel; victimizan al pueblo libanés, que está pagando un precio altísimo por culpa de Hezbolá", ha agregado, aludiendo así al impacto de la guerra sobre un país que, según el último balance del Ministerio de Salud, registra al menos 3.123 muertos y 9.506 heridos desde la reanudación, el 3 de marzo, de las hostilidades entre Israel y el grupo chií con motivo de la guerra de Irán.

En cualquier caso, preguntado por la posibilidad de un acuerdo para que Israel detenga sus ataques contra Líbano, Rubio ha evitado responder directamente y, en su lugar, ha alegado que "Israel siempre tiene derecho a protegerse", antes de agregar que "todos los países del mundo lo tienen".

"Por lo tanto, si Hezbolá lanza misiles contra ellos, Israel tiene todo el derecho a responder o a impedirlo. Eso siempre se ha entendido", ha argumentado, matizando que ese 'entendimiento' se extiende también "durante el alto el fuego".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/internacional/1089915/1/eeuu-iran...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06