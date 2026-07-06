Rubio ensalza la "unidad" tras los terremotos y apuesta por avanzar hacia "una Venezuela alineada con EEUU"

Archivo - El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. - Jakub Kotian/TASR/dpa - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha ensalzado "la valentía y la unidad" mostrada por la población venezolana tras los devastadores terremotos del 24 de junio, que dejan ya más de 3.300 muertos, y ha apostado por trabajar hacia "una Venezuela alineada con Estados Unidos", ante el acercamiento tras la captura en enero del presidente del país, Nicolás Maduro, en una operación militar en la capital, Caracas.

Rubio ha publicado un mensaje en conmemoración del Día de la Independencia de Venezuela, que se celebra el 5 de julio, en el que ha trasladado su "solidaridad" a "los venezolanos afectados por los recientes y devastadores terremotos". "Su valentía y unidad ante la tragedia reflejan la resiliencia inquebrantable del pueblo venezolano", ha dicho.

Así, ha destacado "la rápida respuesta" de Estados Unidos a la hora de entregar "ayuda vital" a los damnificados y ha explicado que estas acciones por parte de la Administración de Donald Trump "demuestran un apoyo para una recuperación total" en el país sudamericano.

"En medio de esta difícil situación, esperamos continuar trabajando por una Venezuela estable, próspera y democrática, alineada con Estados Unidos", ha señalado Rubio, según un comunicado publicado por el Departamento de Estado.

El país sudamericano está encabezado en estos momentos por Delcy Rodríguez, nombrada presidenta encargada tras la operación militar lanzada en enero por Estados Unidos contra Caracas, que se saldó con más de un millar de muertos y la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, ambos trasladados a territorio estadounidense.