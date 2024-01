Rueda prevé mantener el nivel de alerta por los pellets salvo nueva información y denuncia un uso electoralista

Acusa al Gobierno de no proporcionar datos y a la oposición de hacer "campaña descarada", pero avisa: "La gente tampoco es tonta"



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego no tiene previsto subir el nivel de emergencia activado ante la llegada de pellets con bolas de plástico a la costa de la comunidad al menos hasta tener nueva información. De hecho, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afeado al Gobierno la falta de datos y ha acusado a la oposición de "ponerse en modo electoral" desde "el primer momento" y hacer "campaña descarada" con este asunto.

A poco más de un mes para las elecciones del próximo 18 de febrero, Rueda ha participado en Madrid en un desayuno informativo organizado por Europa Press, en el que se ha quejado de "falta de información" y ha contradicho al Gobierno en lo que respecta a los primeros contactos entre administraciones por los pellets. "La primera comunicación oficial que tenemos es del día 3 de enero", ha remarcado.

En esta coyuntura, fuentes de la Xunta de Galicia han señalado que no tienen previsto elevar el nivel de alerta medioambiental ante los pellets de plástico salvo que reciban nueva información del Gobierno de Pedro Sánchez. Han admitido que no saben lo que hay en el mar o lo está por llegar y, en ese escenario, han reconocido que les preocupa no saber reaccionar, ya que, según ha dicho, están limpiando sin saber lo que hay en el mar.

En la línea de lo que ha explicitado Rueda en el transcurso del desayuno, el Gobierno gallego critica la falta de información, ya que, según han insistido las mismas fuentes, no saben si hay que elevar el nivel sin saber lo que es. Según fuentes próximas a Rueda, lo sabe Tráfico Marítimo y la vicepresidenta Teresa Ribera les comunicó que se lo diría.

Las mismas fuentes han criticado que se compare con la crisis del 'Prestige', el desastre que afectó a las costas gallegas en 2002 tras el derrame de petróleo provocado por el hundimiento del petrolero llamado 'Prestige'. Además, han criticado que desde la izquierda se esté "usando" este asunto como elemento de confrontación electoral ante los comicios del 18 de febrero.

"¿QUÉ LLEVABAN? ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR?"

En el marco del enfrentamiento que tiene la Xunta con el Gobierno, Rueda ha defendido en el desayuno informativo que "de lo que se trata es de colaborar", pero ha insistido: "Es que no tenemos información, es que la información la tienen ellos. ¿Cuántos contenedores se cayeron al mar? ¿Qué llevaban? ¿Qué podemos esperar?"

Por otra parte, ha rechazado "ponerse a discutir sobre competencias municipales" y sobre "quién tiene que limpiar las playas, que son los ayuntamientos". "Pondremos los medios necesarios, admitiremos toda la ayuda necesaria y el que quiera ayudar, que ayude. El que no, pues que se ponga de acuerdo con sus partidos de la oposición en Galicia y que sigan haciendo campaña", ha retado.

"EN MODO CAMPAÑA ELECTORAL"

Rueda ha admitido que le "preocupa" lo sucedido a las puertas de las elecciones gallegas porque entiende que los partidos de izquierda "desde el primer momento se pusieron en modo campaña electoral". "Es una de las ventajas, la palabra no es ventajas, de las circunstancias, que te permite no tener que gestionar y resolver problemas", ha advertido.

En el polo opuesto, ha situado la situación del Ejecutivo autonómico, que tiene que "gobernar" y "gestionar". "Nosotros estamos intentando resolver el problema dimensionándolo en su justa medida, pero para eso necesitamos información", ha insistido.

"Si otros quieren hacer campaña y, vamos, la están haciendo descaradamente, pues allá ellos. La gente al final tampoco es tonta y se da cuenta de quién está trabajando", ha advertido, muy crítico también con quien "para intentar sacar rédito político" compara la situación con otras "que no tienen nada que ver" --en alusión al 'Prestige'--.

"Estamos viendo auténticos disparates de comparaciones. Y todos vienen siempre de la izquierda y en momento de campaña electoral", ha zanjado.