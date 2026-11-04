Rufián celebra que el "fascismo y la mala gente" pierdan en las elecciones de EEUU

El cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, durante el acto 'Casa. Vida. Futur', en la plaça Major de Nou Barris, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Es su primer acto conjunto de precampaña para las elecciones generales del 29 de no - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso y cabeza de lista de su partido a las elecciones generales del 29 de noviembre, Gabriel Rufián, ha celebrado que en las elecciones legislativas de mitad de mandato celebradas este martes en Estados Unidos hayan perdido el "fascismo" y la "mala gente".

Rufián se ha pronunciado así, preguntado por los periodistas en un acto homenaje al joven antifascista asesinado en 1993 Guillem Agulló, después de que el Partido Demócrata haya conseguido arrebatar a los republicanos el control del Senado y de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, además de imponerse en varias elecciones a gobernador.

"Todo lo que sea que el fascismo pierda y que la mala gente pierda está bien. No está de moda el fascismo, sino que está de moda el hijoputismo. O sea, ser mala gente", ha señalado el parlamentario, citando como ejemplos a Donald Trump, a Javier Milei, a Jair Bolsonaro, a Isabel Díaz Ayuso y a Sílvia Orriols. "Ese malismo, ese ser mala gente, creo que está bien que pierdan", ha concluido.