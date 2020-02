Rufián evita entrar en la polémica de Venezuela: "Es una burbuja mediática de la derecha"

Publicado 18/02/2020 14:10:19 CET

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha declinado opinar sobre la polémica por la entrevista que el ministro José Luis Ábalos mantuvo en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. A su juicio, todo es "una burbuja mediática promovida por la derecha".

Rufián ha sido preguntado por la reunión que Ábalos mantuvo con la vicepresidenta pese a las sanciones que la Unión Europea impuso al régimen de Nicolás Maduro, pero ha eludido las preguntas al considerar "obvio" que esta polémica es "una burbuja mediática promovida por la derecha".

En los pasillos del Congreso se le ha insistido sobre si deben darse a conocer las imágenes de las cámaras del aeropuerto para tratar de desinflar esa supuesta "burbuja", pero ha insistido en su discurso: "No voy a participar de la burbuja mediática --ha reiterado--. No sé si la gente en un bar está pensando en esto, pero creo que no".

El dirigente independentista dice ver "muy patriotas con Venezuela" a los grupos de PP, Vox y Ciudadanos y ha aconsejado a sus dirigentes presentarse en ese país "si se les interesa tanto".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA

https://www.europapress.tv/auth?v=475271&p=1&t=eyJuYW1laWQiO...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06