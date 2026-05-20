Rufián pide a Sánchez reaccionar al caso Zapatero: "Si es verdad es una mierda, si es mentira es una mierda mayor"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 20 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha instado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a reaccionar y dar una respuesta ante las acusaciones que pesan contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra y le ha avisado: "Si es verdad, es una mierda; si es mentira, es una mierda aún mayor".

"¿Dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias?", ha lanzado Rufián a Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, una pregunta a la que el presidente ha contestado recordando que el Ejecutivo ya envió a la Cámara un proyecto de ley para regular las actividades de los grupos de influencia que está a la espera de que los partidos reactiven su tramitación.

Además, Sánchez ha insistido en que los socialistas colaborarán con la Justicia y ha mostrado su "respeto a la presunción de inocencia" y todo su apoyo a Zapatero por el legado que dejó como presidente. "También quiero recordar que, a diferencia de lo que ocurría cuando gobernaba (José María) Aznar o el señor (Mariano) Rajoy, que durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero no hubo ningún caso de corrupción", ha apostillado.

Rufián había arrancado su intervención preguntado a Sánchez "cuál es su plan", una cuestión que registró la semana pasada, antes de la imputación de Zapatero. El presidente le ha contestado que planea seguir impulsando leyes que benefician a la ciudadanía catalana y española con ayuda de sus socios parlamentarios, convocar elecciones generales en 2027 y poder reeditar esa mayoría para poder continuar gobernando.

ESTOY JODIDO

"Yo me refería a otro plan", ha confesado el portavoz de ERC preguntando a los socialistas si no están "fastidiados" por la investigación al expresidente. "Yo esto jodido, lo reconozco", ha admitido, antes de recalcar que en su auto de 88 páginas el juez José Luis Calama le imputa presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

Rufián ha explicado que no es "objetivo" porque tiene un "enorme respeto y afecto" por Zapatero: "Nueve de los nuestros están en la calle y duermen en su casa, en gran parte por él --ha recordado, en alusión a la amnistía concedida a los condenados por el procés--. Pero también tengo ojos en la cara". Al llegar al Congreso ya había admitido ante los periodistas que el auto del juez Calama está "muy bien escrito".

Según el portavoz de ERC, las acusaciones contra Zapatero no existirían si el exlíder socialista "no fuera un enorme activo electoral para la izquierda". "¿Existe una cacería judicial? Y tanto que sí ¿Que Felipe (González), Aznar y Rajoy se lo merecen mucho más? Y tanto que sí; no 88 (páginas), sino 188. Pero la izquierda somos otra cosa. Ellos están encantados de la vida y roban a manos llenas, pero nosotros somos otra cosa", ha incidido.

TRAMITAR LA LEY DE LOBBIES

En este contexto, ha preguntado a Sánchez "dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias". "Si esto es verdad, es una mierda; si esto es mentira, es una mierda mayor que hemos visto ya demasiadas veces, pero que merece una respuesta", ha enfatizado Rufián, convencido de que "hay mucha gente de izquierdas en este país a la que, más allá de sus banderas, esto les rompe el corazón".

Sánchez le ha agradecido sus palabras sobre Zapatero, ha animado a los grupos a tramitar la ley de 'lobbies', recordando que forma parte del plan de acción contra la corrupción lanzado por el Ejecutivo y ha vuelto a mostrar todo su apoyo a Zapatero y ha defender su decisión sobre la salida de la guerra de Irak, la aprobación del matrimonio igualitario y el fin de ETA.