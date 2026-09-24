Un F18 en Base Mihail Kogalniceanu - EUROPA PRESS

El dron llegó a incurrir en el espacio aéreo rumano durante cuatro minutos y se estrelló en la localidad de Solca

BASE MIHAIL KOGALNICEANU (RUMANÍA), 24 (EUROPA PRESS)

Dos cazas F18 españoles desplegados en la Base Mihail Kogalniceanu, en el marco de la misión de Policía Aérea de la OTAN, fueron activados anoche para monitorizar a un grupo de "objetivos aéreos" que operaba al norte de la localidad de Chilia Veche, en Ucrania, próxima a la frontera con Rumanía.

Según ha informado el Ministerio de Defensa de Rumanía en la red social X, un radar rumano detectó a este grupo de "objetivos aéreos" y las autoridades rumanas enviaron una alerta a la población a las 04.41 horas (hora local).

Los cazas españoles despegaron para vigilar la situación, pero la alerta aérea cesó a las 05.44 horas (hora local).

Aunque en un primer momento no se informó de incursiones en Rumanía, el Ministerio de Defensa de este país ha precisado después el "objetivo aéreo" se desplazó por el espacio nacional "durante aproximadamente cuatro minutos" y posteriormente se estrelló cerca de la localidad rumana de Solca, en el condado de Suceava, "sin causar víctimas ni daños materiales".

En un comunicado, han señalado que los equipos de intervención del Ministerio del Interior acudieron al lugar, aseguraron el perímetro e identificaron "un dron de pequeñas dimensiones", y "no se produjo incendio en el sitio del impacto".

Asimismo, a las 07.21 horas, un helicóptero IAR-330 SOCAT despegó de la Base Aérea 95 de Bacau para supervisar la situación en la zona.

ESPAÑA COLABORA CON LA MISIÓN OTAN EN RUMANÍA

España colabora en la misión de la OTAN en Rumanía con alrededor de 200 efectivos, siete cazas F18, un A400M y un radar. A estos se sumarán en octubre tres helicópteros NH90. La presencia de drones rusos en el espacio aéreo aliado se ha incrementado significativamente. Las Fuerzas Armadas españolas han registrado 18 alertas entre agosto y lo que va de septiembre en la misión en Rumanía.

De hecho, dos cazas españoles derribaron uno de estos dispositivos que había penetrado en el espacio aéreo rumano el 16 de agosto.