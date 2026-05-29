Rumanía.-AMP.- Un dron impacta contra un edificio residencial en una ciudad del este de Rumanía

El dron ha impactado contra un bloque de viviendas de la ciudad rumana de Galati - EMERGENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE RUMANÍA

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un dron ha impactado en la madrugada de este viernes contra un edificio de viviendas de Galati, ciudad ubicada en el este de Rumanía y próxima a la frontera con Ucrania, provocando una explosión seguida de un incendio.

"Un dron entró en el espacio aéreo rumano, fue detectado por el radar en la zona sur de la ciudad de Galati y se estrelló contra el tejado de un bloque de viviendas, provocando un incendio tras el impacto", ha informado el Ministerio de Defensa rumano en un comunicado.

A causa del impacto, dos personas han sufrido lesiones y alrededor de 70 han decidido abandonar el inmueble pese a que los servicios de Emergencias han determinado que "no es necesaria" la evacuación de las demás escaleras del edificio, según ha informado la autoridad de Emergencias del Ministerio del Interior de Rumanía en redes.

Las autoridades, que enviaron un mensaje de alerta en aras de informar a la población, han afirmado que el incendio que se desató en uno de los apartamentos ya ha sido extinto y que "toda la carga explosiva" del dron ha detonado.

Este suceso ha coincidido con la reanudación por parte de Rusia de los "ataques con drones contra objetivos civiles y de infraestructura en Ucrania, en las proximidades de la frontera fluvial con Rumanía", según ha indicado la cartera de Defensa en su comunicado.