Un dron procedente de Ucrania se estrella en el este de Rumanía

Archivo - Imagen de archivo de un dron ucraniano. - Europa Press/Contacto/Pavlo Palamarchuk - Archivo

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rumanía han informado este jueves de que un dron se ha estrellado esta madrugada al norte de la ciudad de Tulcea, en el este del país, tras irrumpir en el espacio aéreo rumano cerca de la frontera con Ucrania.

El Ministerio de Defensa rumano ha indicado en un comunicado que el sistema de radar militar de las Fuerzas Armadas detectó el artefacto sobre las 2.23 horas (hora local) cerca de la frontera.

Posteriormente, dos aviones F-18 del Ejército del Aire de España fueron movilizados para realizar "una misión de vigilancia" tras la detección del vehículo aéreo no tripulado. La propia Fuerza Aérea rumana envió para ello un helicóptero de reconocimiento, según el texto.

El dron se introdujo finalmente en la frontera rumana sobre las 3.21 horas a unos 13 kilómetros de la ciudad de Galati, si bien tres minutos después se precipitó y se estrelló contra el suelo a unos 4 kilómetros de Grindu, en Tulcea, en un área despoblada.

Aunque su impacto contra el terreno provocó un pequeño incendio, no se han registrado víctimas o daños materiales. Las autoridades han enviado una patrulla para acordonar la zona y recuperar los restos.

En los últimos meses, Rumanía ha registrado varias incursiones de drones desde la vecina Ucrania. El pasado 16 de agosto, dos cazas españoles de la OTAN interceptaron uno de ellos en Galati.

ACUSACIONES DE UCRANIA A RUSIA

Por su parte las autoridades ucranianas han acusado a Rusia de "violar una vez más el espacio aéreo de Rumanía", así como también el de Moldavia. "Estos no son incidentes aislados", ha aclarado el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, que ha asegurado que "forman parte de los ataques terroristas deliberados y sistemáticos de Rusia".

"El estado agresor está probando cada vez más la determinación de la OTAN y sus socios, violando la soberanía de los estados vecinos y expandiendo deliberadamente los riesgos de su guerra mucho más allá de Ucrania", ha manifestado, al tiempo que ha dicho estar "coordinándose" con sus socios para "lanzar una respuesta regional más fuerte y efectiva ante los cínicos intentos de Rusia de ampliar la guerra que inició" hace más de cuatro años.

En este sentido, ha indicado que estos temas serán planteados en la próxima Cumbre del Triángulo de Odesa --un foro de cooperación trilateral entre Ucrania, Rumanía y Moldavia-- con el fin de "fortalecer la seguridad regional, proteger la infraestructura crítica y garantizar que las acciones ilegales y agresivas de Rusia tengan consecuencias".

"Nuestra respuesta colectiva debe ser más fuerte que los intentos de Rusia de probar nuestra unidad y determinación. La seguridad y la estabilidad de toda la región están en juego", ha sostenido.

Rumanía comparte una frontera terrestre de unos 614 kilómetros aproximadamente con Ucrania y ha visto de cerca cómo drones rusos han violado en varias ocasiones su espacio aéreo desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.