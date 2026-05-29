Archivo - December 18, 2025, Brussels, Belgium: President of Romania Nicusor Dan pictured at the arrivals ahead of an European council summit, in Brussels, Thursday 18 December 2025. - Europa Press/Contacto/Benoit Doppagne - Archivo

Moscú anuncia una respuesta inmediata contra la expulsión

Rumanía convoca el embajador ruso en Bucarest

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha anunciado este viernes que ha dado orden de expulsar al cónsul ruso en la ciudad de Constanza y de cerrar el Consulado ruso en esta localidad del mar Negro tras el impacto esta madrugada de un dron contra un edificio de viviendas de la ciudad rumana de Galati que ha dejado dos heridos.

En un discurso ante la nación tras presidir una reunión de emergencia del Consejo de Defensa de Rumanía, Dan ha atribuido a Rusia la "responsabilidad total de este incidente".

"Ante esta situación, el cónsul general de la Federación Rusa en Constanza ha sido declarado persona non grata y el consulado general de la Federación Rusa en Constanza cerrará sus puertas", ha añadido el presidente rumano, antes de agradecer a los socios europeos del país, así como a Estados Unidos, "su solidaridad, manifestada tanto individualmente como a través de formatos multilaterales, tanto en la UE como en la OTAN".

Antes de la reunión, Dan ha mantenido a primera hora del día una conversación con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para abordar lo que ha descrito como "el incidente de seguridad más grave en territorio rumano" desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Rusia ya ha declarado su primera reacción ante el cierre del Consulado de la mano de su portavoz de Exteriores, Maria Zajarova, quien ha avisado a Bucarest que la respuesta rusa "no se hará esperar", según una breve declaración a la agencia TASS.

RUMANÍA CONVOCA EL EMBAJADOR RUSO EN BUCAREST

Por estos hechos, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía ha convocado el embajador ruso en Bucarest, Vladimir Lipayev. "La seguridad de Rumanía es nuestra prioridad absoluta", ha dicho la ministra de esta cartera, Toiu Oana, que ha calificado lo ocurrido de "extremadamente grave".

"Comunicaremos oficialmente las consecuencias que esta falta de responsabilidad de Rusia tendrá para las relaciones diplomáticas entre nuestros países, así como los próximos pasos a nivel europeo en cuanto a paquetes de sanciones", ha dicho.