Dos aviones de combate españoles de la OTAN derriban un dron que violaba el espacio aéreo de Rumanía

Archivo - March 18, 2026, Evenes Air Station, Norway: Finnish Air Force F/A-18 Hornet fighter aircraft pull alongside a U.S Air Force KC-130J Super Hercules aircraft during joint training operation Cold Response 26, March 16, 2026 near Evenes Air Station, - Europa Press/Contacto/Cpl. Mya Seymour/U.S. Marine

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Rumanía, Radu Miruta, ha informado este domingo de que dos cazas españoles desplegados en la misión de la OTAN han interceptado un dron no identificado tras vulnerar el espacio aéreo rumano durante una patrulla de vigilancia.

"A las 04.44, se detectó el objetivo ingresando al espacio aéreo nacional rumano, a 24 kilómetros al norte de Galati. En ese momento, dos aviones de combate españoles F-18, que ya habían sido puestos en alerta como medida de precaución, recibieron autorización para intervenir", ha confirmado el dirigente rumano en una publicación en sus redes sociales.

Según Miruta, el dron --cuya procedencia no ha precisado-- fue interceptado y destruido entre las localidades Baleni y Cudalbi, en el sureste del país, cerca de la frontera con Moldavia.

"¡Felicidades a los pilotos españoles y al personal militar rumano en el centro de mando por una misión exitosa! Rumanía está defendiendo su espacio aéreo, y nuestros aliados están a nuestro lado. Vigilancia, respuesta rápida y solidaridad aliada: estas son las garantías concretas de nuestra seguridad", ha celebrado el jefe de Defensa.

Rumanía, que se encuentra "en primera línea de defensa de la Unión Europea" según el ministro, comparte una frontera terrestre de unos 614 kilómetros aproximadamente con Ucrania, y ha visto de cerca como drones rusos han violado en varios ocasiones su espacio aéreo desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Por su parte, la OTAN ha confirmado que se han "movilizado de urgencia dos cazas F-18 españoles y que uno de ellos ha derribado un dron sobre el espacio aéreo rumano", en palabras de su portavoz, Allison Hart, a Europa Press, si bien previamente hizo mención de un solo avión de combate.

"Las aeronaves operaba bajo el mando de la OTAN. Se está llevando a cabo una investigación y la OTAN permanece en estrecho contacto con las autoridades rumanas", ha agregado, al tiempo que ha asegurado que la Alianza Atlántica está lista para "responder a cualquier amenaza potencial, las 24 horas del día, los siete días de la semana, con el fin de salvaguardar nuestro territorio y proteger a nuestra población".

Mientras, el portavoz militar de la OTAN, el coronel Martin L. O'Donnell, ha apuntado a Europa Press que "el dron parece ser ruso", si bien se siguen investigando las circunstancias del suceso.

En este sentido, ha advertido de que la Alianza Atlántica está "constamente alerta y preparada para defenderse de cualquier amenaza", algo que para él refleja lo sucedido en la mañana de este domingo.

"La operación se coordinó a través del Centro Combinado de Operaciones Aéreas de la OTAN en Torrejón, España. Este es el cuarto derribo exitoso de un dron sobre el espacio aéreo rumano por parte de aviones de la OTAN", ha destacado.

O'Donnell ha atribuido parcialmente el éxito de este tipo de operaciones a que Rumanía y otros países de la Alianza Atlántica "están adquiriendo activamente interceptores terrestres para mejorar las capacidades de defensa aérea aliadas y nacionales".

"Rumanía, por ejemplo, ha adquirido el sistema antidrones MEROPS, diseñado para interceptar pequeños sistemas aéreos no tripulados y que se está integrando en la Iniciativa de Disuasión del Flanco Oriental de la OTAN", ha expresado.