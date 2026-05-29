Rumanía.-AMP2.- Rumanía responsabiliza a Rusia del impacto de un dron contra un edificio residencial en el este del país

El dron ha impactado contra un bloque de viviendas de la ciudad rumana de Galati - EMERGENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE RUMANÍA

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rumanía ha acusado a Rusia del impacto en la madrugada de este viernes de un dron contra un edificio de viviendas de la ciudad de Galati, en el este del país y próxima a la frontera con Ucrania, dejando un saldo de al menos dos personas heridas.

"Un dron implicado en el bombardeo de infraestructuras en Ucrania se estrelló en Rumanía, en Galati, provocando un incendio en el tejado de un bloque de viviendas. Dos personas resultaron levemente heridas y el edificio fue evacuado", ha afirmado la ministra de Exteriores del país, Toiu Oana, en un mensaje en redes en el cual ha agregado que "aviones y un helicóptero" del Ministerio de Defensa "despegaron en el momento en que aparecieron en el radar los drones rusos".

Al hilo, tras remarcar que este "incidente" constituye una "escalada grave e irresponsable por parte de Rusia", Oana ha advertido que Rumanía adoptará las "medidas diplomáticas necesarias" para "responder a esta grave violación del Derecho Internacional y de su espacio aéreo".

Para ello, el Ejecutivo rumano ha informado a los aliados y a la OTAN de lo ocurrido, solicitando a su vez "medidas para acelerar la transferencia de capacidades antidrones" al país.

"Rusia sigue siendo un Estado agresor que libra una guerra ilegal con graves implicaciones para la seguridad regional y la seguridad de los ciudadanos", ha resaltado, antes de reiterar que Moscú es "directamente responsable" de estas acciones "graves e irresponsables" y advertir de que desde Bucarest actuarán "con la máxima firmeza" en pro de "aumentar la presión internacional" sobre el Kremlin "con vistas a un alto el fuego inmediato y completo".

Concretamente, el dron que ha ingresado esta madrugada en el espacio aéreo del país se estrelló contra el tejado del referido bloque de viviendas, provocando un incendio por cuenta del cual alrededor de 70 personas abandonaron el inmueble, según informó la autoridad de Emergencias del Ministerio del Interior, agregando que fue enviado un mensaje de alerta a la población en aras de que esta estuviera informada.

Este suceso ha coincidido con la reanudación por parte de Rusia de los "ataques con drones contra objetivos civiles y de infraestructura en Ucrania, en las proximidades de la frontera fluvial con Rumanía", según ha recordado, por su parte, la cartera de Defensa en un comunicado.