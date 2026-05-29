España condena la incursión de un dron ruso en Rumanía y reitera su compromiso con la seguridad europea

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación del Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior, en el Instituto Cervantes, a 29 de mayo de 2026, en Madrid (España). Este plan pretende impulsar la internacionalización de la cultura - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado en nombre del Gobierno la incursión de un dron ruso en Rumanía que ha dejado dos heridos y ha reiterado una vez más el compromiso de España tanto con Ucrania como con la seguridad europea.

"Condeno la incursión de un dron ruso en Rumanía que ha impactado en un edificio residencial causando heridos", ha escrito Albares en un mensaje en redes sociales en el que manifiesta su "solidaridad y apoyo a Rumanía, socio UE y aliado en la OTAN", recalcando que "España seguirá apoyando la paz en Ucrania y la seguridad europea".

Poco después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha escrito otra nota en la que traslada su "más firme condena" por esta incursión rusa en territorio de Rumanía así como la "plena solidaridad con los civiles afectados, con Rumanía y su pueblo".

Sánchez dice que las "violaciones del derecho internacional por Rusia" son "inaceptables" y reitera el compromiso de España con el flanco este y la seguridad de sus aliados.

También el Ministerio de Defensa ha publicado un mensaje en redes sociales apoyando a Rumanía tras lo sucedido. "España siempre con sus aliados, la paz y la seguridad común", ha sostenido el departamento que encabeza Margarita Robles. Este ataque, ha añadido Defensa, "evidencia que, la unidad y el multilateralismo son más necesarios que nunca".

España tiene desplegados actualmente más de 200 militares en Rumanía en el marco de la presencia avanzada de la OTAN en los países del flanco este. El despliegue español, que incluye tanto personal como capacidades, arrancó el 15 de octubre de 2024 en la localidad de Cincu (centro).