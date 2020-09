R.Unido.- Activistas de Extinction Rebellion bloquean las imprentas del grupo de Murdoch

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Activistas del grupo ecologistas Extinction Rebellion han bloqueadon este sábado dos imprentas del grupo de medios de comunicación News Corp, propiedad del magnate Rupert Murdoch. Murdoch es propietario de cabeceras como 'The Sun', 'The Times', 'The Daily Telegraph' o 'The Daily Mail'.

Los activistas han empleado vehículos y estructuras de bambú para denunciar que los medios de comunicación "no informan de la emergencia climática y ecológica".

Un centenar de activistas bloqeuaron el acceso a la imprenta de Broxbourne, cerca de Liverpool, en la tarde del viernes. La Policía ha reaelizado 42 detenciones.

Bajo la pancarta "Liberad la verdad", Extinction Rebellion ha explicado que esta acción pretende exponer a los diarios que "no informan de la emergencia climática y ecológica" y "su constante manipulación de la verdad para su propio beneficio".

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha denunciado un intento de "limitar el acceso público a las noticias". La ministra del Interior, Priti Patel, ha condenado este "ataque a la democracia".

Una portavoz de la empresa de impresión, Newsprinters, ha explicado que la impresión se trasladó a otros "socios industriales" durante la noche, aunque el reparto de ejemplares parece haberse visto afectado.