R.Unido.-AMP.- Burnham confirma su candidatura a suceder a Starmer

Archivo - May 17, 2026, Ashton- In-Makerfield, Greater Manchester, UK: Ashton- in-Makerfield, UK. Mayor of Greater Manchester ANDY BURNHAM is seen campaigning in Ashton-in-Makerfield, North West England. Burnham has announced he will stand in the Makerfie - Europa Press/Contacto/Ioannis Alexopoulos

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ex alcalde de Gran Mánchester y diputado en el Parlamento británico, Andy Burnham, ha confirmado este lunes su candidatura a suceder a Keir Starmer como líder laborista y primer ministro de Reino Unido, después del anuncio de su dimisión sucumbiendo a meses de críticas y polémicas que han puesto fin a su etapa como líder del Ejecutivo británico solo dos años después de vencer las elecciones generales en julio de 2024.

"Su decisión marca el inicio de una transición, y es importante que este proceso se lleve a cabo de manera ordenada y responsable. Presentaré mi candidatura como parte de este proceso", ha anunciado Burnham en un mensaje en redes sociales en el que agradece a Starmer su "enorme servicio" a Reino Unido y su "liderazgo y dedicación durante un período tan difícil".

En todo caso, el experimentado político, que tuvo un papel en el gobierno de Gordon Brown a finales de la década de los 2000, ha prometido "estabilidad, seriedad y que se siga prestando atención a los asuntos que más importan". "Eso es exactamente lo que tendrá", ha dicho sobre las necesidades del país, después de una nueva dimisión del jefe del Ejecutivo, siendo seis los líderes que han pasado por Downing Street en la última década.

De esta forma, ha llamado a tener una transición ordenada, incidiendo en que el proceso que ahora se abre el 9 de julio para la sucesión de Starmer tiene que ser "un proceso positivo de renovación para nuestro partido y para nuestro país". Después del paso de Starmer, si no hay rivales a Burnham en las primarias, estas pueden concluir a mediados de julio y tan pronto como el día 17 podría convertirse en el nuevo primer ministro británico.

"A medida que avanzamos, nuestra prioridad debe ser trabajar juntos para devolver al país al lugar donde todos queremos que esté. La gente quiere ver avances en el crecimiento económico, el coste de la vida, los servicios públicos, la vivienda y las oportunidades para la próxima generación", ha indicado en el mensaje con el que lanza su carrera a la disputa del liderazgo laborista.

En este sentido, ha recalcado que las convulsiones políticas "nunca deben distraer de la responsabilidad de mejorar la vida de las personas". "El movimiento laborista siempre ha sido más fuerte cuando mira hacia el futuro con confianza y determinación. Eso es lo que haremos a partir de ahora", ha dicho ara recalcar que la transición sea "positiva".

El exalcalde de Mánchester era visto desde hace semanas como el principal rival interno a Starmer, una condición que consolidó con su elección como diputado este jueves en unos comicios parciales en la circunscripción de Makerfield, en el norte de Inglaterra. Precisamente viaja este lunes a Londres para tomar posesión del escaño, condición imprescindible para encabezar a los laboristas.

STREETING CONFIRMA SU RESPALDO Y NO SE CONCURRIRÁ A LAS PRIMARIAS

Además, su favoritismo se ha visto refrendado después de que el exministro de Sanidad Wes Streeting, crítico con Starmer y que dimitió hace semanas entre demandas para que abriera el proceso de sucesión, ha confirmado este mismo lunes que no concurrirá a las primarias y ha brindado su apoyo a Burnham.

"La elección parcial de Makerfield ha demostrado que el Partido Laborista todavía puede ganar si tenemos el valor de cambiar. Fue una victoria de la unidad y la esperanza sobre la división y el odio. También fue una victoria de Andy Burnham. Andy ha demostrado lo que puede ser el Partido Laborista cuando somos inclusivos, estamos unidos y conectados con la vida de las personas a las que este partido fue fundado para representar", ha asegurado en una carta difundida en sus redes sociales.

De esta forma, ha indicado que tras hablar "extensamente" con el dirigente laborista está "convencido" de que "hay espacio para esas ideas bajo su liderazgo". "Está comprometido con la construcción de un partido inclusivo que aproveche lo mejor de nuestras tradiciones políticas y de que puede ganar la lucha más importante de nuestras vidas contra las fuerzas del nacionalismo", ha indicado, descartando su candidatura a suceder a Starmer y respaldando el proyecto de Burnham.

Streeting, quien la semana pasada especuló con que contaba con los apoyos necesarios para lanzar la carrera por el liderazgo laborista, ha insistido en que frente a "pequeñas diferencias" con el exalcalde de Mánchester, opta por "arremangarse y ayudarle a llevar a cabo el cambio que nuestro partido y nuestro país necesitan". "Esa es la decisión que yo he tomado, y espero que todos los demás también apoyen a Andy", ha subrayado.

De esta forma ha incidido en que el objetivo último es "cambiar" el país y "demostrar que la política puede ser una fuerza para el bien y para ampliar las oportunidades para todos". "Con Andy, todavía podemos lograrlo", ha zanjado.