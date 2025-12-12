Carlos III anuncia que podrá reducir su tratamiento contra el cáncer el próximo año

December 10, 2025, London, London, UK: London, UK. King Charles III leaves from Westminster Abbey in central London after an Advent service. - Europa Press/Contacto/Marcin Nowak

Asegura que un diagnóstico temprano le ha permitido "seguir llevando una vida plena y activa, incluso durante el tratamiento"

Insta a la población a hacerse revisiones para detectar rápidamente la enfermedad

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El rey Carlos III ha anunciado este viernes que podrá reducir su tratamiento contra el cáncer para el próximo año gracias a distintos factores, como la detección temprana de la enfermedad, la rápida intervención del sistema sanitario y el cumplimiento de las recomendaciones médicas.

"Hoy puedo compartir la buena noticia de que gracias al diagnóstico temprano, la intervención efectiva y el cumplimiento de las recomendaciones médicas, mi propio cronograma de tratamiento contra el cáncer se verá reducido en el próximo año", ha señalado el monarca durante un mensaje a la nación publicado por el Palacio de Buckingham.

Carlos III, quien ha señalado que esto supone "un testimonio de los notables avances que se han logrado en el tratamiento del cáncer en los últimos años", ha recordado que el diagnóstico temprano "salva vidas". "He escuchado este mensaje repetidamente durante mis visitas a centros oncológicos en todo el país", ha sentenciado.

En este sentido, ha resaltado que es consciente él mismo de la "diferencia" de detectar pronto el cáncer. "Esto me ha permitido seguir llevando una vida plena y activa, incluso durante el tratamiento", ha aseverado el monarca.

"También he aprendido algo que me preocupa profundamente: al menos nueve millones de personas en nuestro país no están al día con las pruebas de detección de cáncer disponibles, lo que supone que se pierden al menos nueve millones de oportunidades de diagnóstico temprano", ha agregado.

El mensaje forma parte de la campaña organizada por la ONG Unidos Contra el Cáncer junto con el centro de investigación Cancer Research y el apoyo del Servicio Nacional de Salud británico. Carlos III retomó sus funciones públicas en abril a pesar de seguir con tratamiento semanal contra el cáncer, enfermedad que le diagnosticaron en febrero de 2024.

El primer ministro, Keir Starmer, ha calificado de "poderoso" su mensaje. "Sé que hablo en nombre de todo el país cuando digo lo contento que estoy de que su tratamiento contra el cáncer se vaya a recudir el próximo año. La detección temprana del cáncer salva vidas", ha señalado en un mensaje en redes sociales.