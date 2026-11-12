AMP.- Declarados culpables dos iraníes acusados de espiar a periodistas en Reino Unido

Archivo - Bandera del Reino Unido con el Big Ben de fondo, en Londres. - MICHAEL KAPPELER/DPA - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Reino Unido ha declarado este jueves culpables a dos ciudadanos iraníes pertenecientes supuestamente los servicios de Inteligencia de Irán y acusados de espiar a varios periodistas y un abogado en el país europeo.

Mostafa Sepahvand, de 41 años, y Farhad Javadi Manesh, de 46, han sido condenados por el Tribunal de la Corona de Woolwich por "ayudar a un servicio de Inteligencia extranjero", según informaciones recogidas por la cadena de televisión BCC, que apunta a que la Guardia Revolucionaria de Irán les habría encargado "vigilar objetivos".

Sepahvand tenía la intención de llevar a cabo un "ataque violento" contra al menos uno de ellos, mientras que Manesh habría colaborado en la planificación. Un tercer hombre, identificado como Shapoor Qalehali Jani Nuri, de 57 años, ha sido absuelto de estos mismos cargos.

Además, la Justicia ha sostenido que ambos mantenían el contacto con dos individuos que utilizaban números de teléfono iraníes. Durante las operaciones policiales se han incautado más de 500 GB que revelaron que los dos principales acusados habían recibido documentos que contenían fotografías de los posibles objetivos, sus direcciones de trabajo, la marca y el color de sus vehículos e incluso los nombres de sus mascotas.

Los dos eran residentes del oeste de Londres, la capital británica y solicitantes de asilo a quienes se les había concedido un permiso temporal de residencia. Sepahvand llegó a Reino Unido en un camión, mientras que Manesh lo hizo en una embarcación pequeña.

La respuesta de Teherán ha venido de la mano de la Embajada iraní en Londres, que ha condenado "categóricamente las acciones destructivas" de la Justicia británica y negado "la dirección o el apoyo" a actos violentos en Reino Unido.

En un comunicado difundido en redes sociales, ha rechazado asimismo "cualquier vínculo" entre los dos hombres señalados y las instituciones iraníes

La representación diplomática ha afeado un "uso instrumental de acusaciones relacionadas con la seguridad y de procedimientos judiciales para promover agendas políticas contra Irán", un hecho que ha tachado de "inaceptable".

"Tales prácticas crean un clima propicio para narrativas hostiles contra la República Islámica de Irán y fomentan la desconfianza hacia la comunidad iraní residente en Reino Unido", ha agregado, antes de emplazar a las autoridades británicas a gestionar "estos asuntos delicados de manera profesional".