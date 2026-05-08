Dimite la ministra principal de Gales tras perder su escaño en el Parlamento

Archivo - La primera ministra de Gales, Eluned Morgan, internviene tras una reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de la UE y Acción Exterior, Jaume Duch, a 7 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). La reunió - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra principal de Gales, la laborista Eluned Morgan, ha presentado este viernes su dimisión tras perder su escaño en el Parlamento, conocido como Senedd, en el marco de las elecciones locales, que han supuesto un batacazo para el Partido Laborista liderado por el primer ministro, Keir Starmer.

"La era del dominio bipartidista ha muerto. Debemos reconocer que varios partidos están ahora en liza en todo Gales", ha afirmado la líder laborista en un discurso en el que ha felicitado al nacionalista Plaid Cymru por su "trascendental victoria".

En este sentido, ha reconocido que los resultados en Reino Unido "reflejan una profunda frustración con el Partido Laborista". "Siempre he dejado claro que estas elecciones giraban en torno a Gales y que Keir Starmer no figuraba en la papeleta. Asumo la responsabilidad y presento mi dimisión", ha dicho tras perder su escaño en la circunscripción de Ceredigion Penfro.

Starmer ha asegurado en un mensaje en redes sociales que Morgan ha sido "formidable" y "una campeona incansable" en Gales. "Ha roto barreras y nunca ha dejado de luchar por las familias de las comunidades que ama. Juntos hemos trabajado para sacar a los niños de la pobreza, reducir las listas de espera hospitalarias y crear miles de nuevos empleos", ha señalado.

El líder del nacionalista Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth, ha celebrado que Gales haya exigido un "cambio de liderazgo" tras ganar un escaño en la circunscripción de Bangor Conwy Môn y ha afirmado que el partido está listo para representar a todos los ciudadanos de Gales, según ha recogido 'The Guardian'.

"Ser elegido para representar a esta circunscripción, que también ha sido una parte importante de mi vida, será un gran privilegio, y prometo que, como parte del gran equipo de Plaid Cymru en el Senedd, trabajaremos cada día con la mayor dedicación posible para representar a la gente de Bangor Conwy Môn", ha dicho.

Los resultados muestran que Plaid Cymru se ha anotado 43 escaños, mientras que Reform UK, liderado por el ultraderechista Nigel Farage, se ha quedado en segunda posición, con 34 asientos. Los laboristas, que han perdido 35 escaños, se sitúan en tercera posición, mientras que los conservadores solo han logrado siete, perdiendo 22 desde las últimas elecciones en Gales.

Plaid Cymru ha logrado así poner fin a 27 años de liderazgo laborista, si bien la formación nacionalista se ha quedado a seis escaños de la mayoría absoluta, lo que confirma las proyecciones iniciales del fin del bipartidismo en Reino Unido ante el empuje de partidos más pequeños, como Reform UK y los Verdes.